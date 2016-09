<span style='text-decoration: underline;'>Infrastructures</span> :<br><span style='color:red;'>Ould Ali satisfait de l’état d’avancement des travaux des stades de Douera et de Baraki</span>

Le ministre de la Jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali s’est montré satisfait, dimanche, de l’état d’avancement des travaux des stades et de Douera et de Baraki à Alger, en marge d’une visite d’inspection qui l’a conduit à ces deux infrastructures et au Lycée sportif de Draria.

Le ministre, qui était accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, s’est dit satisfait de la cadence des travaux de réalisation de ces projets.

“L’Etat est déterminé à livrer ces projets dans les délais fixés et les stades de Douera et de Baraki profiteront à la jeunesse sportive algérienne”, a-t-il dit.

Evoquant le retard des travaux du stade de Douera par rapport à celui de Baraki, M. Ould Ali a indiqué que les problèmes administratifs qui sont à l’origine de ce retard ont été réglés.

“Les travaux du stade de Douera devraient prendre fin dans les deux prochaines années”, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministre s’est dit satisfait de l’avancement des travaux du stade de Baraki.

Stade de Baraki: taux d’avancement de 40 % et livraison fin 2017.

Pour sa part, le directeur de l’équipement de la wilaya d’Alger, Mohamed Berkoune a noté un avancement notable des travaux, indiquant que ce projet sera livré d’ici la fin de l’année prochaine.

“Le travaux du stade de Baraki, dont le taux d’avancement est de 40%, prendront fin d’ici fin 2017″, selon le ministre.

Concernant le retard des travaux du stade de Douera, M. Berkoune a précisé qu'”une bonne partie des travaux d’assainissement est sur le point d’être achevée et les travaux seront achevés fin octobre prochain”.

“Les travaux du stade de Douera ont été retardés pendant plusieurs mois pour des problèmes administratives et ont repris fin 2015. Nous avons rencontré des problèmes techniques durant les travaux et sommes en train de les régler”, a-t-il indiqué.

Le ministre s’est également rendu en compagnie du wali d’Alger et de cadres du ministère, au lycée sportif de Draria (Alger) où il a donné le coup d’envoi officiel de la saison scolaire sportive 2016-2017.