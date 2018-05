<span style='text-decoration: underline;'>Sonatrach</span>:<br><span style='color:red;'>Ould Kaddour fait le bilan du premier trimestre</span>

Le P-dg de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, a animé hier matin, une conférence de presse au siège de l’entreprise et ce, dans l’objectif de présenter le bilan de ses activités des trois premiers mois de 2018 et la stratégie de raffinage de la compagnie nationale des hydrocarbures.

Prenant la parole de cet évènement, le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, a indiqué que sa compagnie vise à instaurer ce genre de conférence qui vise à transmettre des informations aux citoyens via les journalistes. L’intervenant a insisté sur le principe de communication que vise sa compagnie à développer. Ce programme, rappelons-le, a été tracé depuis une année en faveur d’une plus grande communication sur l’activité de la compagnie nationale. Ould Kaddour a rassuré en outre, que sa compagnie vise la satisfaction des besoins du marché national en matière de carburant et ce, pour mettre fin aux importations. Il sera possible d’atteindre cet objectif avec l’entrée en production de la raffinerie de Sidi Rezin à Alger et celle de Hassi Messaoud en 2022. Le P-dg de la Sonatrach a reconnu le retard enregistré dans la maintenance de la raffinerie de Sidi Rezin d’Alger, annonçant sa réception vers la fin de l’année en cours. Pour ce qui est de la raffinerie de Hassi Messaoud, l’intervenant a indiqué que les appels d’offres ont été lancés, dont sa réception est prévue en 2022.

Pour sa part, le directeur exécutif stratégie, planification et économie de la Sonatrach Farid Ghezali, a rappelé que le prix du baril du pétrole a gagné 15 dollars par rapport à la même période de 2017 avec une moyenne de 68,11 dollars contre 53,5 dollars l’année passée. Il dira encore que la Sonatrach a produit 49,6 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) soit 400.000 Tep de moins par rapport à la même période de 2017. Le même responsable explique cette baisse par « la nécessité du respect du quota Opep et aussi au respect du plan de maintenance des structures». Il rappelle ainsi, que le champ pétrolier de Hassi Berkine a connu un arrêt pour maintenance réglementaire. M. Ghezali a indiqué que la production commercialisée, s’est élevée à 42,6 millions/Tep durant les trois premiers mois de l’année en cours, contre 42,2 millions en 2017. «Le volume d’or noir exporté a pour sa part connu une légère baisse à 27,2 millions/tep contre 28 millions/Tep» indique-t-il. Concernant la production de gaz, celle-ci est restée stable à 35 milliards/m3 sur le premier trimestre 2018. 1% de plus qu’en 2017.

Quant à lui, Mohamed Karoubi, Directeur exécutif finances de la Sonatrach, il a souligné que le chiffre d’Affaire (CA) de la Sonatrach, a connu une légère évolution de 4% par rapport au premier trimestre 2017. Selon l’intervenant, les recettes des exportations ont atteint 9,2 milliards dollars contre 7,6 mds de dollars au premier trimestre 2017, soit une augmentation de 21%. «La fiscalité pétrolière a généré 754 milliards de dollars contre 540 l’an dernier soit 40% d’augmentation» a indiqué M Karoubi qui dira que les importations de carburant se sont établies à 6 milliards de dinars contre 22 milliards de DA entre janvier et mars 2017. «Nous avons importé du carburant uniquement durant le mois de janvier et ce, grâce au processing de 400.000 tonnes/tep. Cette procédure a permis également à l’Etat, de réduire la facture d’importation de 73%» souligne M. Karoubi.

La raffinerie d’Augusta, un acquis important pour l’Algérie

Lors de leurs différentes interventions, les responsables de la Sonatrach ont défendu le plan de l’internationalisation de leur compagnie dont l’acquisition de la raffinerie d’Augusta, n’est qu’un début. Le responsable a rappelé que la Sonatrach avait procédé le 8 mai 2018 à la signature de l’accord de transfert de vente dont l’acquisition finale se fera vers la fin de l’année 2018 et ce, après l’accomplissement de plusieurs conditions à savoir l’enquête anti-trust auprès des autorités européennes et la validation du syndicat italien.

La raffinerie d’Augusta est une raffinerie de 10 millions de tonnes par année de traitement et elle ne pose aucun risque de fermeture. A travers cette opération d’acquisition, la Sonatrach aura une capacité de traitement primaire de 10 millions de tonnes par année, dont plusieurs terminaux de stockage de carburants pour une capacité totale de stockage de 925.000 barils et aussi le réseau de pipes lines seront acquis. Il est également question d’hériter 5% de participation dans une station de traitement des eaux industrielles. Cette raffinerie permet à l’Algérie de raffiner le pétrole brut dans une raffinerie qui appartient à l’entreprise, ce qui réduit les coûts de l’importation et de récupérer en parallèle une partie des frais de raffinage, précise-t-il. D’ailleurs, il rappelle que les importations de carburant entre 2011 et 2017, ont atteint 16 milliards de dollars de gasoil et d’essence, soit 2,33 milliards de dollars par an.