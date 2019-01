<span style='text-decoration: underline;'>Consommation nationale en gaz naturel</span>:<br><span style='color:red;'>Ould Kaddour tire la sonnette d’alarme</span>

S’appuyant sur le langage des chiffres, le patron de la Sonatrach a expliqué que l’Algérie produit actuellement entre 130 et 140 milliards de m3 de gaz naturel. Elle a exporté en 2018 pour un volume avoisinant les 50 milliards de m3, soit quasiment la même quantité que celle exportée en 2017. Le reste des 130 milliards de m3 est partagé par la consommation locale, qui est de l’ordre de 50 milliards de m3 et 30 milliards de m3 consacrés à l’activité des puits pétroliers.

La consommation, par les Algériens, du gaz naturel, a atteint des niveaux inquiétants. En ce sens que le volume consommé, a égalé celui exporté. Il est évident qu’en l’état actuel des choses et sachant que le gaz est source majeure de devises pour l’Algérie, cette situation qui interpelle la collectivité nationale, a amené hier, le PDG de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, à tirer la sonnette d’alarme et évoqué la nécessaire stabilisation de la consommation locale en gaz naturel. «On a un mode de consommation de gaz exponentiel. On ne peut pas continuer à consommer autant de gaz et aussi rapidement», prévient M.Oul Kaddour, non sans relever que présentement «le véritable challenge que nous devons relever, est de stabiliser la consommation locale en ce produit énergétique». Le Pdg de la Sonatrach ne parlait pas seulement du groupe qu’il dirige, mais de toute la société qui, au rythme où vont les choses, peut payer cash les conséquences d’une crise majeure.

Le Pdg qui s’exprimait lors d’un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie de signature d’un contrat avec une compagnie chinoise dans le domaine d’infrastructure maritime des hydrocarbures, a noté l’impératif de se focaliser plutôt sur ce qu’il a qualifié de «problème de fond», avec l’idée de trouver la solution, à savoir «comment pouvoir stabiliser la consommation nationale en gaz».

S’appuyant sur le langage des chiffres, le patron de la Sonatrach a expliqué que l’Algérie produit actuellement entre 130 et 140 milliards de m3 de gaz naturel. Elle a exporté en 2018 pour un volume avoisinant les 50 milliards de m3, soit quasiment la même quantité que celle exportée en 2017. Le reste des 130 milliards de m3 est partagé par la consommation locale qui est de l’ordre de 50 milliards de m3 et 30 milliards de m3 consacrés à l’activité des puits pétroliers. Une progression de la consommation se fera immanquablement au détriment des exportations, ce qui pose un sérieux problème.

Pour parvenir à la stabilisation de la consommation, il a été préconisé le développement de l’énergie solaire. Or, l’ambitieux programme de 4.000 Mégawatt de cette forme d’énergie dort dans les terroirs du ministère de l’Industrie et des Mines. La seule décision concrète émane de la Sonatrach qui compte produire plus de 1000 mégawatt de Solaire pour alimenter ses bases en électricité. Cela réduira la dépendance au gaz naturel, mais ne règle pas le problème.

Alger: Nadera Belkacemi