<span style='text-decoration: underline;'>Tout en se félicitant de l’accord obtenu à Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Ould Kadour satisfait du prix du pétrole</span>

La décisions du comité Opep-non Opep sur le maintien du plafond de production n’a pas tardé à produire son effet sur le marché international du pétrole. Le prix du baril a bondi à plus de 80 dollars dans la matinée d’hier, avant de trouver un niveau de stabilité autour de 79 dollars. C’est exactement le niveau des cours qui arrange l’Algérie, sans pour autant pénaliser les pays consommateurs. Cette conviction, d’ailleurs partagée par l’Arabie Saoudite et la Russie, pour ne citer que les plus gros producteur de la planète, a été réitérée, hier, par le PDG de Sonatrach. Animant une conférence de presse en marge des travaux de la réunion du comité mixte interministériel de suivie de la production de pétrole, M. Ould Kaddour a indiqué qu’autour de 80 dollars, le baril est à «son juste prix». Pour le PDG de la compagnie nationale d’hydrocarbures, cette remontée des prix, censée confirmer une stabilité du marché «permettra de mieux se projeter dans le futur, à même de mettre en œuvre toute une stratégie de développement de la production des hydrocarbures». L’objectif final étant, bien entendu, de soutenir durablement la croissance économique du pays.

Cette situation objectivement imputable à la discipline dont ont fait montre les pays producteurs et qui prend ses racines dans la conférence historique du 30 septembre 2016 d’Alger, montre si besoin est que l’Algérie reste un acteur clé de l’équation énergétique mondiale. C’est en tout cas l’avis du PDG de Sonatrach qui n’a pas hésité à dire que «l’Algérie a joué un rôle extraordinaire», dans le difficile processus de stabilisation du marché de l’or noir.

Réaliste, M.Ould Kaddour ne veut pas croire à un baril à 100 dollars. Un prix pareil ne tiendrait pas longtemps et pourrait faire replonger les cours. Mais un prix oscillant entre 70 et 80 dollars, «nous permet de se projeter sur les dix prochains années», a insisté le PDG de la compagnie nationale d’hydrocarbures. Ce niveau de prix est supportable pour tout le monde et l’Algérie, peut déployer «un plan de développement économique. Mais si nous entrons dans un épisode haussier, il sera forcément suivi par une chute des cours qui ramènerait le baril à 40 dollars comme l’année passée. Dans ce cas, on ne pourra pas planifier» ! éxplique-t-il.

C’est dire que l’accord de Vienne ravit visiblement tout le monde. Mais toute la gageure sera de «maintenir cet équilibre», dira le PDG de Sonatrach, qui espère voir «l’augmentation de la consommation mais aussi le développement des investissements dans le domaine de l’énergie» dit –il. Il faut savoir, en effet que «les investissements ont baissé de 500 milliards de dollars, du fait de la baisse du prix du pétrole l’année dernière». Outre un optimisme à tout épreuve, M. Ould Kaddour a fait une annonce importante qui consiste en le lancement de nouveaux forages en offshore dés le début de l’année prochaine.

