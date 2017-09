<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture aujourd’hui du 67ème bureau de poste</span>

On dit qu’il n’y a guère d’objectif qui reste inaccessible à la force de la volonté humaine. C’est dans ce contexte que le directeur de wilaya d’Algérie poste, Benosmane Bendehiba, qui véhicule plusieurs années dans le secteur, a su avec la collaboration de ses subordonnés qui sont parvenus à partager ses idées innovantes et novatrices, à développer le secteur d’Algérie poste dans la wilaya de Mostaganem et ce, pour mieux répondre aux préoccupations des citoyens.

En effet, de nouveaux bureaux de postes ont été construits et ouverts au public, d’autres ont subi des extensions et des aménagements. Prochainement, les travaux de construction de deux bureaux de postes l’un à la cité Salamandre et l’autre à la cité Cinq Juillet 1962, seront lancés par deux entreprises privées.

Le bureau de poste d’EN-ARO dans la commune de Mansoura, fait actuellement l’objet de travaux d’aménagement et d’extension. L’annexe de la mairie a été annexée grâce au directeur d’Algérie poste qui a pu avoir l’accord du président de l’assemblée populaire communale de Mansoura. Au cours de ce mois, un nouveau bureau de poste sera ouvert à Sidi Ali, chef-lieu de daïra. Le mois dernier, un bureau de poste a été ouvert à Ouled Maâllah et un autre à Louza dans la commune de Fornaka. Et aujourd’hui, un nouveau bureau de poste, splendidement réalisé à la rue Belhadj Hamida, en plein centre-ville de Mostaganem, sera ouvert au public.

Ce bureau composé d’une salle d’attente équipée de douze chaises de cinq guichets et d’un espace (bureau) pour le receveur, soulagera grandement les employés de la poste principale, située à quelques trois cents mètres et les clients.

Cependant, depuis déjà plus de trois années, les retraités n’observent plus les longues folies d’attente.

Les liquidités sont disponibles et les prestations sont très bonnes, grâce à l’initiative du directeur d’Algérie poste et des employés qui font preuve d’acte de bonnes prestations et ce, dans tous les bureaux de la wilaya. Indiquons également, qu’au faubourg populaire et ancestral de Tigditt, un bureau de poste est en cours de réalisation.

Actuellement, il y a soixante sept bureaux de poste dont la poste principale de Mostaganem fonctionnelle dans la wilaya. Par ailleurs, depuis janvier de l’année en cours, vingt sept mille cent sept cartes dahabia ont été réceptionnées par Algérie poste de Mostaganem.

Quinze mille neuf cent six cartes ont été distribuées aux intéressés, soit un taux de 58,68%. Ceux qui ont reçu des SMS doivent retirer leurs cartes. A rappeler, que celles-ci sont utiliser pour le retrait de fonds (CCP) et aux paiements des factures de la Sonelgaz et de l’Algérie des eaux et plus tard pour régler des achats effectués dans les grandes surfaces.

Charef.N