<span style='text-decoration: underline;'>USTOMB </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 120 postes de doctorats pour la prochaine rentrée universitaire 2017/2018</span>

Dans le cadre des préparatifs et pour le bon déroulement de la rentrée universitaire 2017-2018, l’université des sciences et des technologies Mohamed Boudiaf d’Oran (USTOMB), prévoit d’accueillir quelque 4000 nouveaux étudiants qui vont s’inscrire dans les différentes spécialités existantes et d’autres nouvelles, au niveau de ladite université.

Dans le même cadre, il a été signalé, que l’USTOMB va ouvrir pour cette rentrée, 120 postes de doctorat. D’autre part, l’université d’Oran se prépare également, à accueillir les nouveaux bacheliers. A cet effet, tous les moyens humains et matériels sont déployés pour mener à bien, les étapes des inscriptions et pour permettre aux nouveaux bacheliers de s’inscrire dans la spécialité de leur choix, et qui répond aux moyennes exigées par la tutelle. Dans le même cadre, des portes ouvertes sur l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur, se dérouleront du 26 juillet au 6 août à l’université d’Oran.

Des dépliants d’information sur les spécialités existantes dans les universités qui relèvent de la wilaya d’Oran, seront distribués aux nouveaux bacheliers et à leurs parents, afin de pouvoir les aider à choisir la spécialité voulue.

Une équipe d’enseignants sera sur les lieux pour informer, conseiller et orienter les nouveaux bacheliers. Ainsi, les préinscriptions sont prévues du 1er au 5 août, puis le traitement des fiches de vœux du 6 au 11 août et la phase de délibération des orientations le 11 août. Au final, rappelons, que les inscriptions définitives se feront du 10 jusqu’au 14 septembre de l’année en cours.

Bekhaouda Samira