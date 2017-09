<span style='text-decoration: underline;'>Institut national de formation paramédicale d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 194 places pédagogiques</span>

Pas moins de 194 places pédagogiques ont été ouvertes au niveau de l’institut national supérieur de formation paramédicale de hai «Es-salem» à Oran) en 2017, a-t-on appris mercredi auprès de cet établissement.

Il s’agit de 55 places pédagogiques pour manipulateurs d’équipements d’imagerie médicale, 41 en traitement physiologique, 30 pour laborantins, 5 pour des hygiénistes et d’assistants sociaux, 13 pour assistants médicaux et 45 pour les sages-femmes, a précisé le directeur général de cet institut. Ces postes visent à renforcer les structures sanitaires de la wilaya, a souligné Benadis Mohamed, notant qu’après 3 ans de formation dans les différentes spécialités du paramédical et 5 ans pour les sages-femmes, les stagiaires obtiendront des postes directement au niveau des hôpitaux. Ainsi, l’établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre», le CHU «Benzerdjeb» et le centre anti-cancer de Misserghine auront un quota de postes budgétaires en spécialités précitées fixées par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Les formations en paramédical et en sages-femmes sont destinées aux bacheliers de la session de 2017 en donnant aussi l’occasion aux bacheliers de 2016 de s’inscrire à l’institut national supérieur de formation paramédicale de haï «Es-Salaam» conformément aux orientations de la direction générale du ministère de tutelle. A l’issue des inscriptions s’étalant du 13 août au 7 septembre, une orientation des étudiants se fera dimanche prochain puis les inscriptions finales qui s’étaleront du 19 au 26 septembre seront organisés. La rentrée est prévue le 8 octobre prochain. M. Benadir a signalé que l’institut forme des stagiaires de 23 wilayas du pays, ajoutant qu’il accueillera en première année des stagiaires dans les spécialités de sages-femmes, de manipulateurs d’équipements d’imagerie médicale, de laborantins et de physiothérapeutes issus des wilayas d’Ain Defla, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Adrar, Chlef, Laghouat, Béchar, Tamanrasset, Tindouf et Ghardaia.