<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de 82 points de vente de moutons</span>

Au total, 82 points de vente de moutons ont été ouverts à travers 24 communes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris dimanche de la direction des services agricoles de la wilaya.

Le certificat de transports des moutons a été élargi, à l’occasion, à une vingtaine de vétérinaires privés mandatés pour faciliter le mouvement contrôlé du cheptel, en plus du dispositif du contrôle sanitaire de la direction des services agricoles de la wilaya, a indiqué à l’APS, le chef de service de l’inspection vétérinaire et de la protection des végétaux, Rouaf Hirèche, ajoutant que la permanence de l’Aïd El Adha sera assurée par 21 vétérinaires et trois techniciens supérieurs en santé animale . La permanence sera assurée également par deux brigades mobiles pour assurer le contrôle sanitaire, a-t-on assuré de même source. Il a été retenu à l’occasion de cette fête religieuse, l’ouverture du marché à bestiaux d’El Kerma (Es-Sénia), à raison de trois (3) fois par semaine, a souligné le même responsable faisant observer que ce marché sera ouvert tous les jours notamment à partir de la dernière semaine de l’Aïd .

Le dispositif a retenu, pour le sacrifice du mouton le jour de l’Aïd, l’abattoir municipal d’Oran ainsi que 5 autres à Aïn Beïda (Es-Sénia), Braya (Sidi Chahmi), Aïn El Turck, Misserghine et Gdyel, a a-t-on précisé de même source. Selon le cadre de l’inspection vétérinaire, Djelloul Boumaaza, aucun cas de zoonose n’a été détecté au niveau de la wilaya d’Oran.

A une question relative à la collecte de la peau de moutons, ce dernier a assuré que l’opération de collecte qui a fait l’objet d’une campagne de sensibilisation, sera effectuée par l’ EPIC «Propreté d’Oran» de concert avec la direction de l’industrie et des mines de la wilaya.