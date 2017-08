<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem -Formation paramédicale </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de cent vingt huit postes pédagogiques</span>

Du treize du mois courant au sept septembre, les bacheliers (ères) désireux de suivre une formation paramédicale, s’inscrivent à l’institut national d’enseignement et de formation paramédicale de Mostaganem.

Le ministère de tutelle a ouvert pour la wilaya, cent vingt huit postes pédagogiques se répartissant comme suit: soixante infirmiers de santé publique, vingt laborantins de santé publique, quinze d’hygiènes de santé publique. La formation de ces postes se fera à l’INFSPM de Mostaganem.

Seize sages-femmes et deux assistants médicaux à l’INFSPM de Tlemcen et celui de Saida, deux assistants sociaux de santé publique, dix manipulateurs imagerie médicale à l’INFSPM de Saida et celui d’Oran et trois kinésithérapeutes à l’INFSPM d’Oran.

Précision, que ceux ou celles qui s’inscrivent doivent avoir eu leur Bac cette année (2017). Les cent vingt huit qui sont choisis à suivre une formation paramédicale, sont ceux ou celles qui ont les meilleures notes au Bac.

C’est un logiciel comprenant les données qui dégagera les noms des futurs paramédicaux. A l’issue de leur formation, ceux-ci, seront notés dans les infrastructures sanitaires de la wilaya de Mostaganem. A indiquer qu’en trois jours, plus de quatre cent bacheliers (ères) se sont déjà inscrits.

Charef.N