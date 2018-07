<span style='text-decoration: underline;'>Bonne nouvelle pour les habitants de Misserghin </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de deux nouvelles lignes de bus</span>

L’établissement de transport urbain et suburbain d’Oran (ETUSO), a répondu favorablement aux doléances des habitants de Misserghin pour le renforcement du transport vers cette localité située à l’ouest de la ville.

Dans ce cadre, deux nouvelles lignes sont entrées récemment en service, il s’agit de la ligne Hai Rabah en passant par Misseghin, Hai Ben Arba «Ex-Rocher», Hai Bouamama (Hassi), Hai Louz (Les Amandiers) en passant par le 3ème boulevard périphérique jusqu’à l’agence routière d’El Bahia.

La 2ème ligne reliera Hai Rabah à Es-Sénia. Notons, que l’ETUSO, a lancé il y a quelques mois, 21 nouvelles lignes de transport urbain et suburbain, dans le cadre de l’opération de renforcement de l’ETUSO par 100 bus loués auprès d’un opérateur privé, dans le but de répondre à la demande de plus en plus croissante sur certaines lignes traditionnelles, mais aussi, celle exprimée par certains quartiers et cités qui accueillent de nouvelles populations dans le cadre du programme de relogement entrepris par la wilaya d’Oran. En outre, plus d’une cinquante de nouveaux bus viendront renforcer le parc roulant de l’entreprise publique de transport urbain de la wilaya d’Oran très prochainement.

Notons, que l’ETUSO disposait auparavant d’un parc de 50 bus, desservant 6 lignes de transport urbain et suburbain, à savoir les lignes B, B1, 3, 51, 11 et 37. Notons aussi, que les nouveaux bus de l’ETUSO, assurent actuellement une dizaine de nouvelles lignes, entre autres (A) assurant la liaison entre Gambetta et le quartier des Amandiers, 16 entre Aïn El Beida et la gare au quartier Plateau, ainsi que d’autres lignes desservant El Kerma, El Braya et Hassi Ameur. Le Directeur local des Transports a estimé récemment, qu’il s’agit d’un projet de service public d’importance, pour assurer aux usagers une prestation de qualité en matière de transport». «Le réseau de transport et son extension, sont au stade de projet.

Ils méritent d’être renforcés avec de nouvelles lignes. C’est la seule manière d’inciter les opérateurs privés à se professionnaliser et à suivre l’exemple de l’ETUSO, qui reste la référence en matière de qualité», a fait observer le même responsable. «L’ETUSO est, et demeurera la locomotive du transport de la wilaya» a-t-il ajouté, en mettant en exergue l’importance de la préservation de cette entreprise publique en matière de fréquences et de couverture.

L’objectif de cette décision, portant location de 100 bus, est d’améliorer le service public et de préparer des réseaux du transport en commun des voyageurs, en prévision des Jeux Méditerranéens 2021. M. Rezoug a expliqué également, qu’une restructuration des lignes des bus est prévue, en complémentarité entre le tramway, l’Etablissement de Transport ETO et les transporteurs privés, sur l’approche d’une base participative et de dialogue, pour arriver à une véritable concurrence. Il dira dans ce cadre: «on vise un partage intelligent du réseau est une nécessité, ce qui permettra d’annuler quelques lignes et quelques arrêts et la création d’une complémentarité entre d’autres lignes» a-t-il expliqué.

Fethi Mohamed