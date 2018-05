<span style='text-decoration: underline;'>Les floralies de la ville d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de la 11ème édition ce jeudi</span>

La onzième édition des «Floralies de la ville d’Oran», sera inaugurée par le Wali d’Oran, entouré des élus et autorités locales ce jeudi à 14 heures devant l’entrée du jardin municipal, face au Palais des Sports Hammou Boutlélis.

L’organisation par l’APC de la 11ème édition des «Floralies de la ville d’Oran», se prolongera jusqu’au 12 mai 2018 pour le public, selon le directeur de la Division de la Protection de l’Environnement (DPE), M. Djamel Bouchedda qui a précisé que cet évènement sera l’occasion pour sensibiliser les citoyens à la préservation de l’environnement et des massifs fleuris.

D’ailleurs, les Oranais et les gens de passage auront remarqué, grâce à des jardiniers et agents de la DPE, la création de nouvelles plantations de fleurs multicolores qui agrémentent tous les espaces verts des quartiers de douze délégations communales d’Oran. A remarquer aussi, que cet évènement est très attendu et aussi prisé par la population oranaise, notamment la gente féminine. L’ouverture de ces manifestations florales qui coïncident avec la saison du printemps, verra la participation de nombreux fleuristes, paysagistes, pépiniéristes, artisans potiers, artistes de l’école régionale des Beaux-Arts, vendeurs d’outillage de jardinage, quincaillers, jardiniers des différentes pépinières communales. Les secteurs de la direction de l’Education et de la DJS, sont également associés à cette édition.

La liste pour l’inscription des exposants en activité à Oran et en d’autres villes d’Algérie, a été ouverte selon la même source qui a signalé que les intéressés doivent s’acquitter des droits d’expositions en sachant que l’octroi des stands est à la charge de l’APC d’Oran. Nul doute que cet évènement est très attendu par les amateurs de fleurs d’ornement, particulièrement les maîtresses de maisons qui adorent embellir l’intérieur et les balcons de leur habitation.

Durant ces 11èmes Floralies de la ville d’Oran, les écoliers et lycéens et tous les jeunes, seront aussi présents à des ateliers animés par les jardiniers et les pépiniéristes dans le vaste jardin communal qui a subi des travaux d’embellissement et d’équipement.

Il est prévu aussi, l’installation de la «Kheima» pour servir des boissons et des gâteaux traditionnels. En plus des ateliers de formation au profit des jeunes, les organisateurs ont prévu la tenue de spectacles artistiques et de loisirs durant cette semaine dédiée à cette belle cité, qui aura l’insigne honneur d’abriter les 19èmes Jeux Méditerranéens en 2021. D’ailleurs, dans ce chapitre, l’APC d’Oran, par la volonté de son président M. Noureddine Boukhatem, a inscrit dans sa feuille de route, un programme de création de nouveaux espaces verts de repos et de loisirs de grande dimension dont la finalité reste incontestablement liée à l’amélioration du cadre de vie des Oranais et des Oranaises. La récupération, par la collectivité locale des assiettes de terrain qui abritaient les trois gares routières, transformées en jardins équipés de terrains de sports et de mobilier urbain, en sont une preuve incontestable.