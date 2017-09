<span style='text-decoration: underline;'>﻿Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de la nouvelle année de la formation professionnelle</span>

Le secrétaire général de la wilaya, a présidé hier au Centre de formation professionnelle des adultes «Mohamed Boudiaf» d’Aïn Tédelès, l’ouverture de la rentrée de la formation professionnelle 2017-2018, en présence du P/APW, des autorités civiles et militaires, de détracteurs de l’exécutif, d’un membre du Conseil de la nation, des formateurs et des stagiaires.

Dans sa lettre lue par une stagiaire, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, a mis l’accent sur l’objectif essentiel pour cette rentrée qui consiste sans contexte en la formation de qualité et celle dans le cadre de l’adéquation-formation, besoins en ressources humaines qualités-emploi. Ce qui implique la poursuite de l’organisation du partenariat avec l’entreprise et de façon générale avec tout l’environ économique, à l’image de ce qui se fait dans le monde. En effet, pour mieux booster le secteur de l’industrie et fructifier la richesse et en vue de participer à l’assainissement de l’environnement, deux conventions de partenariat ont été signées par le directeur de wilaya de la formation et l’enseignement professionnels et les responsables des directeurs de l’industrie et des mines et de l’environnement. Ces conventions s’ajoutent à dix huit autres signées les années précédentes avec plusieurs secteurs dont des entreprises. Ceci, assure la promotion de l’apprentissage qui constitue une préoccupation de développer la qualification professionnelle et renforcer les compétences nécessaires pour répondre aux besoins ainsi que cette session de septembre, quatre mille deux cents sont inscrits dans la wilaya de Mostaganem, alors que cinq mille postes pédagogiques sont prévus, se répartissant comme suit: 234 pour la formation diplomatique. Deux mille pour l’apprentissage, 330 pour femmes au foyer, 90 pour la formation du soir, 30 passerelles, 150 formation qualifiantes, 6 pour l’apprentissage dans les écoles privées. Au total, les stagiaires sont au nombre de plus de huit mille cinq cent cette année, nouveaux et anciens compris. La wilaya compte un institut supérieur de l’enseignement professionnel et quatorze centres de formation professionnelle et une annexe, deux cent soixante dix sept formateurs, l’industrie, l’agriculture, l’hôtellerie, constituent la grande partie. De nouvelles spécialités «Réceptionnistes et restaurateurs pour l’hôtellerie, machines à coudre et à tricoter. Indiquons, que le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, a présidé hier à l’ouverture de la nouvelle année de la rentrée de la formation professionnelle 2017-2018 à Aïn Defla.

Charef.N