<span style='text-decoration: underline;'>Approvisionnement en semoule</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture de quatre nouveaux points de vente</span>

Les services de la direction de l’agriculture en coordination avec ceux du commerce de la wilaya d’Oran, ont ouvert quatre nouveaux points de vente de semoule pour participer à l’approvisionnement des grandes surfaces puis des commerces d’une manière progressive.

A cet effet, lesdits services rassurent les citoyens qu’il n’y aura pas de pénurie durant cette période de crise sanitaire, suite à la propagation de l’épidémie du coronavirus et au confinement comme mesure préventive qui engendre des conséquences assez néfastes qui se répercutent sur les différents volets, entre autres, sanitaire, économique et social. Les consommateurs devraient acheter les produits alimentaires de base avec modération durant cette période, au lieu de faire un stock chez eux et cela, pour éviter de créer la panique dans les marchés. Dans le même cadre, il a été signalé que pour régler les problèmes en matière d’approvisionnement du produit de la semoule, tous les efforts sont fournis et tous les moyens sont déployés pour offrir les meilleurs services et toutes les mesures indispensables sont prises pour maitriser la situation concernant ladite filière, et pour arriver à couvrir totalement les besoins des citoyens et maintenir un équilibre en distribution des autres produits alimentaires à large consommation durant la conjoncture actuelle. Acquérir la semoule étant devenu la première préoccupation des citoyens, les services de commerce précisent qu’il n’y a pas à s’inquiéter de la disponibilité de ce produit dans les marchés ainsi que de celui de la farine et des autres produits de base durant ces moments difficiles de crise sanitaire qui persistent et qui plongent le pays dans des conditions assez pénibles.

Bekhaouda Samira