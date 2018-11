<span style='text-decoration: underline;'>Promotion aux grades supérieurs de professeurs principaux et professeurs formateurs</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture des inscriptions du 11 au 25 novembre</span>

Promotion aux grades supérieurs de professeurs principaux et professeurs formateurs

Promotion aux grades supérieurs de professeurs principaux et professeurs formateurs : Ouverture des inscriptions du 11 au 25 novembre

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a annoncé jeudi dernier l’ouverture, à partir du 11 novembre jusqu’au 25 du même mois, des inscriptions pour la promotion aux grades supérieurs de professeurs principaux et professeurs formateurs pour les trois cycles d’enseignement.

Mme Benghabrit a affirmé sur son compte Facebook que « les inscriptions sur les listes de qualification sont ouvertes du 11 au 25 novembre 2018 et celles relatives aux examens professionnels du 10 au 30 décembre 2018, précise la ministre ».

Elle a précisé en outre que les dossiers d’inscription pour les professeurs remplissant les conditions requises doivent être déposés au niveau des établissements d’enseignement.

Au cours de la même journée et au terme d’une réunion tenue au siège ministériel, le département de l’Education nationale a, de son côté, publié un communiqué où il a expliqué les modalités des inscriptions sur les listes de qualification concernant la promotion des professeurs. Le département de Benghabrit a affirmé que les inscriptions sont ouvertes du 11 au 25 novembre 2018, les Commissions administratives paritaires se réuniront au plus tard le 2 décembre 2018, tandis que les résultats seront connus au plus tard le 6 décembre.

S’agissant des grades concernés par les promotions, le ministère précise qu’il s’agit de « fonctionnaires titulaires appartenant aux grades d’enseignement remplissant les conditions juridiques requises pour la promotion, par voie d’inscription sur les listes de qualification, prévues par le décret exécutif n 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale».

Quant aux professeurs de l’enseignement primaire (PEP), la même source précise que les enseignants ayant dix (10) ans d’ancienneté sont concernés par la promotion au grade de professeur principal, tandis que les professeurs principaux justifiant le même nombre d’années d’expérience (10 ans) sont concernés par la promotion au grade de professeur formateur.

Quant au cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l’enseignement moyen concerne les professeurs ayant 10 ans d’ancienneté, tandis que la promotion au grade de professeur formateur concerne les professeurs principaux justifiant le même nombre d’années d’expérience.

S’agissant enfin du cycle secondaire, le département de l’éducation nationale affirme que « cette promotion est destinée aux professeurs ayant 10 ans ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Les professeurs principaux ayant 10 ans d’ancienneté seront promus au grade de professeur formateur ». Au cours de la réunion, les procédures de promotion par voie d’inscription sur les listes de qualification, ont été évoquées. La même source a précisé qu’il sera procédé, en premier lieu, à l’élaboration d’une liste nominative comportant tous les enseignants éligibles à cette promotion, « quelque soit la matière d’enseignement» en totalisant l’ancienneté requise jusqu’au 31 décembre 2017.

Le procès-verbal de la réunion a évoqué aussi « l’adoption de la circulaire N° 1064 du 19 novembre 2009, portant modalités d’élaboration des listes de qualification pour la promotion aux grades supérieurs modifiée et complétée par la circulaire N 1132 du 31 octobre 2013 portant élaboration de la liste finale des fonctionnaires éligibles à la promotion », précise le communiqué du ministère de l’Education nationale.

Alger: Samir Hamiche