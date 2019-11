<span style='text-decoration: underline;'>La production nationale à l’honneur</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture des Salons Elogia et home design ?</span>

Plusieurs fabricants de meubles Algériens, ont participé à la 6e édition du Salon Elogia dédié à l’immobilier, le logement l’habitat moderne et fonctionnel qui s’est ouvert hier au Centre de conventions d’Oran (CCO).

Cet événement qui va se dérouler au 23 du mois en cours, sera un espace de contact entre les promoteurs privés ainsi que les participants au Salon home design dédié à l’ameublement et équipements de maisons modernes. Les fabricants algériens qui font face à une rude concurrence de la part des meubles importés et dans l’absence d’une matière première locale comme le bois utilisé et importé de plusieurs pays dans le monde, travaillent pour avoir une grande part dans le marché des meubles sur mesure et l’équipement de maisons modernes.

Un fabricant local de meubles sur mesure installé à la wilaya de Relizane, a expliqué qu’il ne fait pas face à beaucoup de contraintes notamment dans la commercialisation comme les gens intéressés à ces produits sont nombreux; c’est pour ça il travaille pour améliorer la qualité et la finition de ce produit sur mesure fabriqué notamment pour les logements et les hôtels. Un autre fabricant de la wilaya d’Alger, a exposé son savoir-faire en matière de meubles contemporains. Il affirme que ces produits sont à un prix abordable et concurrentiel. “Ils sont presque de la même qualité que les meubles importés” dira-t-il. Il a signalé qu’il existe un problème de bureaucratie pour lui permettre notamment d’élargir son investissement et que son entreprise est capable de percer dans ce domaine et de réussir à augmenter ses ventes notamment au niveau local. Il a promis dans ce cadre, l’ouverture prochaine d’une succursale à Oran.

Il est à rappeler, que 87 exposants participent à cette édition dont des exposants de France, Portugal, Chine et Turquie. Notons, que les deux Salons ouverts hier à Oran, sont complémentaires à plus d’un titre l’un pour l’autre. Ils sont des expositions à caractère économique pour les acteurs du secteur de l’habitat et de tous ses périphériques (aménagements, décorations, design, équipements modernes, espaces verts, cuisines et piscines modernes…). Le grand public, qui sera évalué à 10.000 visiteurs, découvrira toutes les facettes architecturales que les dizaines d’exposants. Ces Salons deviennent un rendez-vous incontournable attendu par tous, cet évènement dédié aux professionnels du marché de l’immobiliers que les promoteurs, les entreprises de réalisation, les acteurs des secteurs financiers et bancaires, les compagnies d’assurance et autres, se révèle être au lieu privilégié de promotion et de rencontre. Ces rencontres permettront surtout des échanges entre exposants pour la promotion de leurs larges éventails de produits auprès du grand public et générer de la confiance pour plus de financements des promoteurs dans l’habitat qui impliquerait des créations de nouvelles entreprises et de meilleurs emplois. «Home Design Algérie», en partenariat avec le Salon «Elogia» seront l’évènement ou s’exprime pleinement le dynamisme des acteurs du logement équipé et fonctionnel, ainsi que de l’ameublement, de nouvelles solutions, facilitant aux visiteurs le choix de leurs nouveaux équipements et leur donneront l’occasion de rencontrer les fabricants et fournisseurs divers, d’échanger et dialoguer avec les experts du secteur ainsi que de découvrir les dernières tendances innovations technologiques pour une sectorisation adaptée au mode de vie ménages.

Fethi Mohamed