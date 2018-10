La deuxième édition du salon de la pharmacie, de la parapharmacie et du confort au quotidien (PharmEx) s’est ouverte jeudi avec la participation de 55 exposants, algériens et étrangers, a-t-on constaté sur place.

Des laboratoires de médicaments et de parapharmacie algériens, des représentants algériens de multinationales et un étranger d’Italie et des distributeurs et grossistes prennent part à ce salon qui se poursuit jusqu’au 27 octobre en cours au Centre des conventions d’Oran, a indiqué Dr Yasser Bedour, commissaire de la manifestation en marge de l’ouverture. Abordant les objectifs de ce salon, M. Bedour a souligné que le Pharmex offre un espace de rencontre pour les laboratoires à la recherche de partenaires et d’échange entre les pharmaciens et les laboratoires pour découvrir les nouveautés en matière de production pharmaceutique et parapharmaceutique.

Pour sa part, M. Aouffen Nabil, Directeur général de l’Agence thématique de la recherche en science de la santé, partenaire dans l’organisation du salon, a indiqué lors d’une représentation donnée à l’occasion de l’ouverture de la manifestation, que l’Algérie est en phase de transition sanitaire. Cette transition s’explique par le vieillissement de la population, qui va se sentir encore plus dans les décennies à venir, a souligné M. Aouffen, ajoutant que la population âgée de 60 et plus, qui représente aujourd’hui 8% de la population, passera à 40% en 2050.

Il a déclaré à ce propos que la préparation de cette phase sur le plan sanitaire doit commencer d’ores et déjà par l’encouragement de la production de médicaments spéciaux pour cette catégorie, voire même l’intégration de la spécialité de gériatrie dans la formation des praticiens de la santé.