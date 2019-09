<span style='text-decoration: underline;'>Après des travaux de réhabilitation </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture du marché de véhicules d’El Kerma</span>

Le souk des véhicules d’El Kerma a été fermé quelque temps pour le lancement des travaux de réhabilitation et pour le doter des différentes commodités et équipements nécessaires pour le bon déroulement des actions au niveau de ce lieu et le bon accueil et le confort des clients. Ce souk est à nouveau opérationnel et l’accès au lieu est gratuit en attendant de fixer le montant pour accéder au lieu.

Ainsi, entre autres, des kiosques ont été aménagés en fast food pour accueillir les visiteurs des lieux qui viennent pour différents services.

Bekhaouda Samira