<span style='text-decoration: underline;'>Jusqu’au 13 mars en cours </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture du NAPEC 2019</span>

La neuvième édition de la Conférence-salon internationale sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du nord (NAPEC 2019) a été ouverte dimanche à Oran sous la présidence du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

Les futurs enjeux du secteur énergétique sur les plans national et international seront au menu des conférences-débats de ce rendez-vous annuel. Des acteurs, experts et analystes dans les différentes thématiques liées au domaine énergétique, prennent part à cette manifestation organisé jusqu’au 13 mars en cours. L’amélioration des conditions d’attractivité des investissements en termes de défis et perspectives, le «mix énergétique», le management et le développement technologique seront abordés, entre autres thèmes, lors de cette édition, selon les organisateurs.

Le NAPEC 2019 regroupe plus de 570 participants représentant 40 pays. Il offrira aux acteurs énergétiques, les données essentielles sur les avancées de l’industrie pétrolière et gazière, notamment en Afrique du nord, à l’instar du potentiel de l’investissement et la dynamique de l’attractivité. La manifestation scientifique, technique et économique comprend également l’organisation d’un salon professionnel.