<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’un centre d’aide pour les handicapés mentaux</span>

Une grande villa de cinq cents mètres carrés avec dépendance (cour) située à la rue Bensmaine Mohamed au quartier Larbi Ben M’Hidi ex Saint Jules à Mostaganem a été remise en donation à l’association de wilaya des handicapés mentaux par la bienfaitrice madame Bedia Bouamrane dite Hadja Dressoir. Ainsi , ladite villa composée de quatre petites classes de cours, deux ateliers , une cuisine , un réfectoire et une cour, sert depuis septembre 2019, de centre d’alphabétisation à des handicapés moteurs , des autistes et des déficients mentaux . Huit éducatrices encadrent ces derniers, demi pensionnaires.

Charef.N