<span style='text-decoration: underline;'>Université Saàd Dahleb de Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’un concours du meilleur projet innovant</span>

La maison de l’entrepreneuriat de l’université Saàd Dahleb de Blida a ouvert un concours du meilleur projet innovant, initié par des étudiants s’apprêtant à l’obtention de leurs diplômes, a-t-on appris mardi auprès du directeur de la structure, Nabil Chriet.

«Le concours est ouvert à l’ensemble des étudiants s’apprêtant à obtenir leurs diplômes, toutes spécialités confondues (scientifiques et technologiques)», a indiqué à l’APS M.Chriet, en marge d’une journée d’études au profit des cadres d’entreprises économiques.

L’objectif visé par ce prix, dont les résultats seront annoncés le 31 octobre courant, a-t-il ajouté, est de «permettre l’émergence d’étudiants novateurs, dont les projets sont susceptibles d’être concrétisés sur le terrain et, partant, contribuer à la relance de l’économie nationale». Le lauréat de ce concours aura droit à un «soutien moral et matériel assuré par l’Incubateur technologique régional devant entrer en service en novembre prochain», a fait savoir la source, signalant la sélection de l’université Saàd Dahleb, aux cotés de quatre autres universités nationales, pour «la mise en £uvre de ce projet visant l’accompagnement des étudiants jouissant d’aptitudes les habilitant à concrétiser leurs idées et projets».

Outre un soutien technique et financier, le lauréat de ce concours sera, également , accompagné dans l’»obtention d’un registre de commerce avec un encadrement assuré à son projet par des experts économiques, durant une année entière», a encore expliqué M.Chriet.

Une fois ce délai expiré, le promoteur du projet aura le «choix entre poursuivre son parcours professionnel sous l’égide de l’incubateur ou devenir indépendant», est-il signalé, par ailleurs.

Selon le responsable, ce projet d’incubateur attendu à la mise en service à l’université Saàd Dahleb est destiné à l’accompagnement des étudiants innovants des universités d’Alger, de Boumerdes, Tipasa et Khemis Miliana (Ain Defla). Son encadrement(Incubateur) sera assuré par l “Agence nationale de valorisation de la recherche scientifique, relevant du ministère de l”Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en coordination avec des professeurs chercheurs.

«L’opération vise à garantir un accompagnement technique et financier aux projets ayant obtenu leur brevet d’invention, en application de la décision ministérielle datant de prés d’un mois», selon les explications fournies lundi par le recteur de l’université, Pr Mohamed Benzina, lors d’un point de presse consacré à son annonce (projet) . Cette journée d’études, abritée par la maison de l’entrepreneuriat au profit des responsables des ressources humaines d’entreprises économiques, sera suivie par des sessions de formation axées sur des sujets liés aux techniques de communication et du travail administratif, entre autres», a informé M Chriet.