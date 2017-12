<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Justice Tayeb Louh </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une enquête judiciaire sur le jeu vidéo «Baleine bleue»</span>

L’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, a procédé, en coordination avec les Parquets compétents, à l’ouverture d’une enquête judiciaire sur un jeu vidéo en vogue sur les réseaux sociaux internet connu sous le nom de «Baleine bleue» et qui pousse les enfants au suicide.

C’ est en effet ce qu’a indiqué le ministre de la Justice, Garde des Sceaux Tayeb Louh lors de son passage dimanche sur l’émission «Hiwar Essaa» de la Télévision algérienne qui dira que les premiers résultats de l’enquête font état d’un décès en rapport avec ce jeu mais pour ce qui est des autres cas de décès, aucun lien n’a été établi à ce jour. Le ministre a en outre, indiqué que conformément à la loi, l’organe de prévention «a instruit les fournisseurs d’accès à Internet de retirer tout ce qui est lié à ce jeu et qui n’est pas autorisé par la loi», soulignant que la loi autorise ce dernier» s’il venait à constater une quelconque infraction de ce type, à ordonner le retrait du contenu. Si ce dernier n’est pas retiré en vertu du code pénal, cela entraînera des sanctions d’ordre pénal». Aussi, le ministre a, par ailleurs, appelé les familles à assumer pleinement leur rôle pour protéger leurs enfants et incité les organes d’information à ne pas médiatiser outre mesure ces faits, rappelant que l’Algérie accorde un intérêt particulier à la protection de l’enfance à travers les clauses du Code pénal et la mise en place de structures et de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance.

Par ailleurs, la déléguée nationale à la protection l’enfance, Mariem Cherfi, a appelé hier, les médias nationaux, à ne pas amplifier» l’affaire du jeu électronique dit de la «baleine bleue» en attendant les résultats de l’enquête diligentée par les services compétents. L’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance «attend» les résultats de l’enquête sur le jeu électronique dit de la «Baleine bleue» diligentée après le décès de l’enfant Abderrahmane (9 ans) dans la wilaya de Sétif, a précisé Mme Cherfi en marge d’une session de formation sur le milieu ouvert au siège de la Résidence des magistrats à El Biar. La même responsable a chargé les services du milieu ouvert relevant des directions de l’action sociale à travers les wilayas, qui accueillent des psychologue et des sociologues «de sensibiliser et de conscientiser la société» en appelant les parents à «communiquer avec leurs enfants». L’Organe a reçu au cours de la semaine dernière des plaintes et des questions de la part de familles qui ont exprimé leurs inquiétudes et leurs craintes concernant ce jeu, a ajouté la même responsable. La déléguée nationale à la protection de l’enfance a souligné que les parents doivent «rester vigilants et attentifs à tout changement survenant dans leur corps ou dans leur comportement.

Alger: Noreddine Oumessaoud