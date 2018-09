<span style='text-decoration: underline;'>Elle sera un lieu de préparation pour les jeux méditerranéens de 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture d’une salle de Judo à Oran répondant aux normes internationales</span>

En préparation des jeux méditerranéens 2021 à Oran, une nouvelle salle de judo de l’ancien champion international Hadj Meskine a ouvert ces portes avant-hier au quartier de Point du jour.

Cette salle répondant aux normes internationales en matière d’équipements et de structures ouvrira plusieurs disciplines en présence d’entraineurs qualifiés et elle visera à dénicher les champions de demain en judo, Karaté, King Boxing et Aïkido. Cette salle,selon Hadj Meskine, sera mise à la disposition des sportifs algériens dans de la cadre de la préparation pour les jeux méditerranéens 2021 dans les meilleures conditions.

La cérémonie d’ouverture de cette salle a été tenue en présence des députés Mohamed Mir et Djamel Eddine Khelil ainsi que le président d’APW M. Mohamed Boubker.

Notons que cette salle dispose de tous les moyens de détente dont une piscine, un sauna et une salle de massage. Yacine Meskine, un entraineur de Judo a affirmé que cette salle sera ouverte à tous les sportifs de la wilaya d’Oran ainsi que ceux des équipes nationales en préparations des rencontres nationales et africaines.

Il a expliqué que la capitale de l’ouest a grand besoin de ce genre de structure pour développer le judo qui a honoré l’Algérie lors de plusieurs évènements internationaux et qui reste une dscipline très appréciée par beaucoup de jeunes et enfants.

Fethi Mohamed