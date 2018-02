<span style='text-decoration: underline;'>Cité AADL de Ain El Beida</span>:<br><span style='color:red;'>Ouverture prochaine d’un nouveau bureau de poste                                                                                                               </span>

Dans le cadre du développement, ainsi que de l’amélioration des services de la poste au niveau de la wilaya d’Oran, de nouveaux bureaux de poste ont été ouverts récemment à savoir, au niveau de Bir El Djir et de Oued Tlélat.

Par ailleurs, au courant de cette année, il sera réceptionné un bureau de poste au niveau de la cité AADL d’Ain El Beida. Ces nouvelles structures sont aménagées et dotées de matériels de dernière génération et le travail est assuré par une équipe d’agents de bureau, formés pour mener à bien leur mission.

Le but est surtout d’essayer, de rapprocher l’administration des citoyens, d’améliorer les prestations de service et d’accueillir les clients comme il se doit, sans bousculades, ni stress, au niveau des bureaux de poste, mais également pour essayer de réduire les pressions au niveau des autres structures similaires et de permettre aux citoyens de retirer leur argent ou d’effectuer des opérations postales ou d’autres transactions, au niveau de leur propre quartier, au lieu de se déplacer plus loin à cet effet.

Dans le même cadre, les services en question, ont signalé, que tous les moyens et efforts sont déployés par les services en question, pour satisfaire en premier lieu le client et surtout pour lui offrir des prestations de service conformes aux normes.

Bekhaouda Samira