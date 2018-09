<span style='text-decoration: underline;'>Au sommet sino-Africain à Pékin</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia affiche la détermination de l’Algérie</span>

A travers sa position de locomotive, l’Algérie, dira le Premier ministre, donnera plus d’ampleur et de consistance au partenariat algéro-chinois. «Nul doute que l’adhésion de l’Algérie à l’initiative de la nouvelle route de la soie apportera une densité plus forte à notre coopération et à notre partenariat avec la Chine, comme le laissent entrevoir déjà nos projets communs majeurs du Port centre et du complexe de phosphate intégré», a-t-il déclaré.

La place de leader de l’Algérie en Afrique n’est pas usurpée, semblait dire, hier le Premier ministre Ahmed Ouyahia dans son allocution au Sommet Chine Afrique qui se tient à Pékin. Représentant le président de la République à cette réunion, M.Ouyahia a mis en exergue le rôle pionnier de l’Algérie dans l’émancipation du continent. De fait, la participation de l’Algérie au dit sommet tient lieu d’un engagement concret du pays à contribuer au développement des relations afro-chinoise, de par sa position en Afrique et par voie de conséquence «de notre attachement à tout ce qui se rapporte au devenir de l’Afrique», a déclaré M. Ouyahia. Le Premier ministre a souligné le rôle clé de l’Algérie dans «la libération quasi-totale de l’Afrique».

Cette même Algérie qui «s’est investie aux côtés des autres pays africains dans le chantier communautaire du développement du continent», rappellera-t-il, citant pour ce faire, «le NEPAD, dont l’Algérie est l’un des initiateurs, a doté l’Afrique d’un cadre d’élaboration d’une démarche intégrée de développement». A travers cette position de locomotive, l’Algérie, dira le Premier ministre, donnera plus d’ampleur et de la consistance au partenariat algéro-chinois. «Nul doute que l’adhésion de l’Algérie à l’initiative de la nouvelle route de la soie apportera une densité plus forte à notre coopération et à notre partenariat avec la Chine, comme le laissent entrevoir déjà nos projets communs majeurs du Port centre et du complexe de phosphate intégré», a-t-il déclaré.

Autant d’actes concrets de partenariat qui ont élevé la coopération algéri-chinoise à un niveau stratégique, sachant que les échanges entre l’Algérie et la Chine «dépassent les 9 milliards de dollars par an alors que la contribution des entreprises chinoises à la réalisation des vastes programmes algériens de développement est supérieure à 10 milliards de dollars chaque année».

Pour Ahmed Ouyahia,le partenariat économique n’explique pas tout. L’Algérie et la Chine «sont liées par des relations nouées pendant la Guerre de libération nationale», explique-t-il, notant que «ces relations d’amitié et de solidarité ont été couronnées ces dernières années par un Accord de Partenariat stratégique global conforté par un Plan quinquennal de coopération».

La relation sino-algérienne peut être considéré comme un modèle de partenariat gagnant-gagnant et servir plus globalement l’agenda africain 2063 auquel l’Algérie œuvre «intensément» pour sa concrétisation. Cette perspective se construit déjà à partir de l’Algérie. Et pour cause, «la route transsaharienne désormais finalisée dans sa partie algérienne et que valorisera encore davantage le Port-Centre que l’Algérie réalise en partenariat avec la Chine», soutient-il.

Il s’agit ensuite, a ajouté M. Ouyahia, «du projet de gazoduc Alger-Lagos dont les études sont bien avancées, soulignant qu’il s’agit enfin de la liaison fibre-optique entre l’Algérie, le Niger, le Mali, le Nigeria et le Tchad qui densifiera les liens à travers la région sahélo-saharienne». Ces immenses projets conçus à Alger donnent le ton à la détermination algérienne de donner du sens au mot «développement» en Afrique. Il reste que cet effort sera certainement valorisé avec la contribution de la Chine. «L’Algérie rend hommage au peuple et dirigeants chinois pour leur contribution au développement de l’Afrique» a souligné Ahmed Ouyhia, notant que cette contribution «se distingue par la densité de son contenu mais aussi par son respect de la souveraineté des pays africains». Le partenariat chinois en Afrique «a rehaussé aussi l’intérêt des autres régions pour l’Afrique en matière de partenariat et de développement», a souligné le Premier ministre.

Evoquant le rôle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans l’affirmation de la coopération sino-africaine, Ahmed Ouyahia a souligné qu’ «après avoir accompli son devoir de solidarité pour la libération quasi-totale de l’Afrique, l’Algérie s’est investie aux côtés des autres pays africains dans le chantier communautaire du développement du continent». Il a également rappelé le rôle du NEPAD dont le Président Abdelaziz Bouteflika est l’un des initiateurs, qui a pu doter l’Afrique d’un cadre d’élaboration d’une «démarche intégrée de développement et d’interaction» avec ses partenaires. Dans le même sillage,le Premier ministre a rappelé l’Agenda 2063 de l’Union africaine qui constitue, quant à lui, une «feuille de route opérationnelle» pour la réalisation et l’accélération du développement de l’Afrique.

