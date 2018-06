<span style='text-decoration: underline;'>5ème mandat, trafic de drogue, crise financière…</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia, carte sur table</span>

Le secrétaire général du deuxième parti du pays, a tenu à préciser que l’appel du RND pour un cinquième mandat du président, «s’inscrit dans un vaste mouvement d’appel qui est en train de monter et surgir, émanant de formations politiques, d’organisations syndicales et de la société civile et nous sommes intimement convaincus de notre position».

L’appel du RND au président de la République de briguer un mandat supplémentaire à la tête du pays, a été largement abordé lors de la Conférence de presse animée hier, par Ahmed Ouyahia, au siège du parti. Régulièrement relancé sur le sujet, le secrétaire général du RND, a relevé que la décision prise par le Conseil national, était «un choix qui servira les intérêts de la Nation et de l’Etat». En réponse aux questions des journalistes, le Premier ministre est resté imperturbable. «Nous n’avons pas pris position pour faire taire les rumeurs et nous avons pris une position pour un choix qui nous semble en tant que famille politique importante sur la scène nationale, servira les intérêts de la Nation et de l’Etat algériens» a déclaré M.Ouyahia. L’en apprendra également, que le RND «n’a pas eu à consulter le président de la République pour lui lancer un appel pour la raison très simple qu’il est de son droit et devoir de faire une analyse de la scène politique nationale et des perspectives et des enjeux autour de l’élection présidentielle à venir».

Le secrétaire général du deuxième parti du pays, a tenu à préciser que l’appel du RND «s’inscrit dans un vaste mouvement d’appel qui est en train de monter et surgir, émanant de formations politiques, d’organisations syndicales et de la société civile et nous sommes intimement convaincus de notre position».

Sur un autre sujet, celui de l’affaire dite des 701 kg de cocaïne, Ahmed Ouyahia a été direct en affirment que le pays vivait «une agression à travers la drogue». Il retiendra que dans cette guerre, les services de sécurité sont sur le terrain, preuve en est «beaucoup de quantités sont interceptées». Mais cela n’empêche pas le caractère belliqueux de la démarche des commanditaires du trafic de drogue. «Lorsqu’on voit le flot de drogue qui s’abat sur nos frontières de plusieurs destinations, nous considérons que nous ne sommes pas dans l’excès de qualifier cela d’une agression», a déclaré M. Ouyahia, soulignant que «la société algérienne a montré sa fermeté et son unité et les citoyens sont unis quand il s’agit des intérêts du pays, donc, on tente de la pourrir de l’intérieur avec la drogue qui est une arme qui attaque d’abord notre jeunesse».

Cette conviction affichée, le SG du RND s’est référé à l’une des résolutions sanctionnant les travaux du Conseil national, qui stipule «l’application de la peine de mort contre les trafiquants de drogue». Le propos est donc très sévère et le constat l’est tout autant, face à une situation critique où, selon le premier responsable du RND, l’Etat doit frapper le plus fort possible. Et M.Ouyahia de préciser sa pensée par rapport à la sentence prononcée contre les trafiquants de drogue: «je ne parle d’un jeune qui serait pris dans un contrôle avec un gramme de drogue, celui-là, la justice le jugera selon la loi, mais je parle de ceux qui veulent détruire le pays».

Au plan économique, la baisse des réserves de change de l’Algérie, qui devraient atteindre 85 milliards de dollars à la fin de l’année, incite les autorités publiques à fournir «plus d’efforts» pour sortir de la dépendance des hydrocarbures, a indiqué Ahmed Ouyahia. «A la fin du mois de mai, les réserves de change de l’Algérie s’établissaient à 90 milliards de dollars et devraient baisser à 85 milliards dollars à la fin de l’année en cours, en raison des importations des biens et services», a précisé M. Ouyahia lors d’une conférence de presse animée au terme de la 5ème session du Conseil national du RND.

Pour M. Ouyahia, qui occupe aussi le poste de Premier ministre, «la tendance des hydrocarbures est à la baisse, ce qui doit inciter l’Algérie à faire plus d’efforts à l’avenir», estimant que l’accord auquel est parvenu l’OPEP, «va freiner les prix».

Dans le même sillage, et qualifiant le recours au financement non conventionnel de «choix courageux» du Président Abdelaziz Bouteflika, M. Ouyahia a indiqué que cela a permis à l’Algérie de poursuivre son développement économique, tout en évitant de connaître la même situation de crise qu’en 1986.

Il a ainsi rappelé qu’en septembre 2017, «l’Etat était dans une situation qui n’allait pas lui permettre de payer les fonctionnaires», précisant qu’à la même période de l’année, le Trésor public disposait de 50 milliards de DA, alors qu’il lui fallait 150 milliards de DA au moins. «Cette situation aurait pu nous amener à un arrêt total de l’économie nationale dans la mesure où c’était la sécheresse au niveau des banques. Aujourd’hui, la situation a pu être redressée certes, mais il reste encore un long chemin à parcourir d’autant plus que nous sommes engagés à atteindre un équilibre du budget en 2022» a-t-il ajouté.

Alger: Smaïl Daoudi