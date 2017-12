<span style='text-decoration: underline;'>Situation économique en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia détaille et défend les choix du gouvernement</span>

Ouyahia détaille et défend les choix du gouvernement

L’occasion était toute donnée hier, au Premier ministre, pour revenir sur le plan arrêté par le gouvernement afin de gérer au mieux et faire face, avec tous les facteurs de réussite, à la délicate conjoncture que traverse le pays en cette période de crise financière générée par la chute drastique des prix du pétrole.

Intervenant lors de la réunion de la Tripartite, pour la signature de la Charte sur le Partenariat sociétaire, Ahmed Ouyahia a tout d’abord insisté sur l’importance d’une telle rencontre, qui selon lui, revêt une «dimension particulière», du fait des difficultés financières auxquelles le pays est confronté à travers la conjugaison d’un déficit budgétaire significatif, avec un déficit sensible de la balance des paiements (déficit de plus de 11 milliards de dollars à la fin du 1er semestre 2017) et une érosion préoccupante des réserves de change, passées à 98 milliards de dollars à fin novembre 2017 contre 114,1 milliards de dollars à fin décembre 2016.

Ce décor planté, le Premier ministre a passé en revue les mesures déjà prises face à cette crise, mais, a, aussi tenu à énumérer celles qui sont à venir, pour faire face à cette situation.

Revenant sur la décision qui a fait les choux gras de la presse et «des experts», le Premier ministre a révélé, que concernant les emprunts contractés par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie dans le cadre de ce financement non conventionnel, ces derniers ont permis aux services de l’Etat, de régler déjà près de 270 milliards de dinars de créances détenues par des entreprises publiques, privées ou même étrangères, à la suite de l’exécution de contrats publics et s’est engagé, pour que cette opération de règlement des créances se poursuive jusqu’à l’apurement de toutes les situations encore en instance.

Ahmed Ouyahia a, d’autre part, soutenu que le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour que soient soldées toutes les situations qui demeuraient avec les banques.

Ce qui a permis d’injecter plus de 1.000 milliards de dinars de liquidités supplémentaires dans les banques publiques qui disposent ainsi de ressources significatives, pour financer l’investissement.

Concernant les réserves de change, le Premier ministre a martelé, que leur préservation était l’objet d’un «effort de plus en plus soutenu», rappelant, que la Loi des finances pour 2018 est porteuse de mesures tarifaires de sauvegarde par le biais de taxes douanières et de taxes intérieures, sur divers produits de consommation, accompagnées d’une suspension temporaire administrative dès le début 2018, de l’importation de centaines de produits fabriqués localement.

Pour ce qui est de la politique de la promotion de l’outil de production nationale, le gouvernement, a encore révélé le chef de l’exécutif, a émis des instructions réservant toutes les commandes publiques aux entreprises locales, sauf en cas d’exception. Il a cité le cas du groupe Sonatrach qui a confié récemment des marchés pour plus de 400 millions de dollars, à des entreprises algériennes, alors que ces contrats étaient destinés à l’appel d’offres international.

Lors de cette même rencontre, Ahmed Ouyahia a annoncé, l’engagement de la réalisation de 50 zones industrielles dans tout le pays, sous la responsabilité des walis et dont plusieurs seront livrées à la fin 2018, permettant d’offrir davantage de foncier industriel pour l’investissement.

Le Premier ministre a terminé, en saluant l’avènement de la Charte sur le Partenariat sociétaire, tout en encourageant le Partenariat Public-Privé.

Nabil.G