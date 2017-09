<span style='text-decoration: underline;'>Les pensions de retraites, l’impôt sur la fortune et d’autres sujets</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia dit tout</span>

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, a répondu ce mercredi à plusieurs préoccupations des membres du Conseil de la Nation soulevées lors des débats sur le programme d’action du gouvernement dont nous reproduisons ci-contre les moments les plus forts.

Les réserves algériennes en or à plus de 6 milliards de dollars

Les réserves de l’Algérie en or représentent actuellement l’équivalent de plus de six (6) milliards de dollars a indiqué mercredi, le Premier ministre, en réponse aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation soulevées lors des débats sur le programme d’action du gouvernement. Ce montant vient en plus des réserves de change qui sont de l’ordre de 102 milliards de dollars en septembre en cours a-t-il ajouté. Selon le Premier ministre, ce montant des réserves algériennes en or, est «le résultat de la sagesse» de Kaid Ahmed qui, en tant que ministre des Finances (au milieu des années 60), avait acquis ces quantités qui ont pris de la valeur avec le temps.

Un impôt sur la fortune dans l’avant-projet de Loi de finances 2018

Un impôt sur la fortune sera proposé dans l’avant-projet de Loi de finances 2018 a indiqué par ailleurs, le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Il a précisé qu’il s’agirait d’une introduction d’un impôt sur la fortune «d’une manière plus directe», tout en ajoutant qu’il existe déjà un impôt sur le patrimoine. M. Ouyahia a aussi tenu à souligner que par ses barèmes, cet impôt sur la fortune «ne concernera pas les 90% des Algériens

Pas de taxe pour les Algériens qui se rendent à l’étranger

Le gouvernement n’envisage pas d’imposer une taxe pour les Algériens qui se rendent à l’étranger, a tranquillisé aussi Ouyahia. «Je profite de l’occasion pour préciser que le gouvernement n’envisage pas de taxe sur les Algériens qui se rendent à l’étranger» a déclaré M. Ouyahia. Dans le même sillage, le Premier ministre a rappelé que l’Etat avait accordé d’«importants avantages» au secteur du Tourisme depuis 2009, citant, entre autres, l’exonération sur une durée de 10 ans de l’IBS (impôt sur le bénéfice des sociétés) ou sur la TAP (taxe sur l’activité professionnelle). Concernant les réalisations enregistrées dans le secteur, il a précisé qu’entre 2011 à juin de l’année en cours, 374 nouveaux hôtels ont été inaugurés avec plus de 32.000 chambres, ajoutant que 582 nouveaux hôtels avec 75.000 lits sont en chantier. Citant d’autres réalisations, il a rappelé l’ouverture d’une Grande école internationale d’hôtellerie et la remise à niveau des hôtels publics.

Les pensions de retraites «seront toujours payées»

Les pensions de retraites «seront toujours payées» malgré les «graves difficultés» financières du système de retraite a assuré le Premier ministre. «Je tiens à rassurer les retraités que leurs pensions seront toujours payées» a affirmé M. Ouyahia dans ses réponses aux interrogations et remarques soulevées par les membres du Conseil de la nation précisant que «face aux graves difficultés financières du système retraite, le gouvernement a arrêté des mesures qu’il soumettra dans l’avant-projet de Loi de finances 2018». Parmi ces mesures, il a expliqué que «le gouvernement inscrira 500 milliards de DA à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS) pour lui rembourser une partie des montants qu’elle a prêtés à la Caisse nationale de retraite (CNR).

Aucun dinar ne sera emprunté pour financer le Budget de fonctionnement

Les réformes structurelles économiques et financières, qui accompagneront le financement non conventionnel, seront adossées à une «feuille de route consignée dans un Décret présidentiel» a indiqué mercredi le Premier ministre Ahmed Ouyahia, en réponse aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation soulevées lors des débats sur le programme d’action du gouvernement.

Abordant le financement non conventionnel qui fait l’objet de l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit en vigueur, M. Ouyahia a affirmé qu’il n’avait pas de montant à indiquer à ce stade quant au niveau du montant des emprunts que le Trésor contractera auprès de la Banque d’Algérie. Mais ces emprunts, a-t-il avancé, serviront à rembourser les dettes du Trésor et à financer les dépenses d’équipements.

Il a également tenu à préciser qu’«aucun dinar ne sera emprunté pour financer le Budget de fonctionnement».

De plus, a-t-il poursuivi, les emprunts du Trésor à la Banque d’Algérie, seront accompagnés de réformes structurelles économiques et financières pour lesquelles une «feuille de route» sera consignée dans un Décret présidentiel et un mécanisme indépendant de surveillance sera mis en place. Selon M. Ouyahia, «tout le monde pourra savoir et suivre, et le Parlement pourra contrôler le Gouvernement sur le respect de ces réformes».