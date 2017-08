<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Ould Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>«Ouyahia est un ami»</span>

Le Front de libération nationale (FLN), mobilise ses troupes en prévision des prochaines élections locales en appelant à l’implication des militants de base et des cadres pour réussir les prochaines joutes électorales.

A cet effet, les mouhafedhs et les responsables de commissions électorales du parti, ont reçu hier des instructions qui leur ont été adressées par le SG Djamel Ould Abbès, pour mettre sur pied une commission chargée d’élaborer une stratégie afin de préparer les prochaines élections.

Lors d’une conférence tenue hier au siège du parti à Alger, Ould Abbès a affirmé que ladite commission aura comme objectif de rassembler les militants et l’élaboration d’une stratégie pour réussir les élections.

Le SG de l’ex-parti unique a plaidé pour le dialogue et redonner la place aux militants authentiques et lutter contre les mauvaises pratiques de ses prédécesseurs.

Par ailleurs, Ould Abbès a fait savoir que le FLN a fixé une date butoir, à savoir le 5 septembre, pour les dépôts de dossiers de candidatures. Le responsable a par ailleurs, appelé les militants de base à contribuer à la confection des listes électorales pour les Mouhafadhas et les Kasmates. «Les militants assumeront, désormais, leur responsabilité pour préserver le parti, sa crédibilité et ses structures», a-t-il déclaré.

Les futures candidats aux élections locales sont appelés à «se rapprocher davantage des citoyens, d’écouter leurs doléances et préoccupations. Il a rappelé que le dialogue avec les citoyens et le travail de proximité restent les moyens adoptés par les candidats lors de cette campagne».

Pour ce qui est du programme électoral du parti, le SG du FLN affirme qu’il est inspiré à la fois du programme présidentiel et de la nouvelle constitution. D’autre part, Ould Abbès a tenu à réitérer son soutien au Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. «Ceux qui disentsoutenir le président de la République, doivent aussi soutenir les personnes qu’elles nomment à la tête des institutions», a-t-il insisté. Egalement, le responsable du FLN a indiqué qu’il faut tourner la page à propos du malentendu entre Tebboune et le patronat.

Le même interlocuteur a mis en exergue la relation amicale qui le lie avec le président du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia. «On se connaît depuis 1993 et on a eu un grand plaisir à travailler ensemble», a-t-il affirmé, tout en se posant la question, «comment oserais-je l’attaquer? ». «J’insiste que Ahmed Ouyahia est un ami proche depuis longtemps et par conséquent, je ne pourrais me permettre une telle inélégance à son égard», a-t-il déclaré à ce propos.

Alger: Samir Hamiche