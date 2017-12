<span style='text-decoration: underline;'>Il est attendu aujourd’hui à Reggane </span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia inaugurera un complexe gazier stratégique</span>

La deuxième sortie du Premier ministre après celle d’Arzew, consacrée encore une fois, au secteur du gaz, vient souligner l’importance qu’accorde le gouvernement à la relance de la production des hydrocarbures et constitue également un message à la société quant à l’impératif de trouver une issue sérieuse à la crise financière que traverse le pays.

Le Premier ministre est attendu, aujourd’hui à Reggane, dans la wilaya d’Adrar. Ahmed Ouyahia devra inaugurer principalement un important projet énergétique, rapporte un communiqué des services du Premier ministre. Il s’agit d’un nouveau périmètre gazier dénommé “”Reggane nord». Ce chantier énergétique est stratégique, compte tenu de la situation des réserves nationales et l’impératif, pour le pays de booster ses exportations de gaz dans un contexte de hausse de la demande locale. L’équation est d’autant plus complexe que les investissements étrangers dans le secteur manquent cruellement, au moment où il devient urgent d’exploser un maximum pour une production optimale, pour éviter le spectre de l’endettement extérieur.

La deuxième sortie du Premier ministre après celle d’Arzew, consacrée encore une fois au secteur du gaz, vient souligner l’importance qu’accorde le gouvernement à la relance de la production des hydrocarbures et constitue également un message à la société quant à l’impératif de trouver une issue sérieuse à la crise financière que traverse le pays.

A ce propos, le complexe gazier de Reggane, devant entrer très prochainement en phase d’exploitation, «revêt une grande importance au regard de sa valeur ajoutée pour l’économie nationale, en terme de produits énergétiques», estime-t-on jeudi à la Direction de l’Energie de la wilaya d’Adrar.

Il faut savoir que ce projet stratégique est le fruit d’un joint-venture entre le groupe Sonatrach et des partenaires étrangers Repsol, RDE et Edison. Les travaux ont été lancés en 2012 et ont été confiés à la compagnie Petrofac. L’importance du projet se révèle prioritairement dans la production attendue du complexe, estimée à plus de 8 millions de mètres cubes/jour de gaz et 148 barils/jour de condensat. Ces chiffres révélés par une fiche technique du complexe, classent le gisement dans la catégorie de moyenne importance, mais peut constituer une véritable bouffée d’oxygène pour le pays, d’autant que l’on s’attend à ce que le champ gazier restera en exploitation pendant 12 ans et produira plus de 2 milliards de m3/an. L’autre facteur qui met en évidence l’importance du projet, tient au niveau de l’investissement qui s’est monté à 3 milliards USD. C’est une enveloppe conséquente. Ce champ est également stratégique pour l’Algérie du fait qu’il est question de la réalisation d’un centre de traitement de gaz, un réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz sur 74 km. Il faut savoir enfin, que

les réserves de ce périmètre gazier, englobant les gisements de Reggane-Nord, Kahlouche, Kahlouche-Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-est, sont estimées à près de 88,6 milliards m3, dont 55 milliards m3 récupérables, selon la fiche technique du projet.

La région de Reggane, jusque-là enclavée, bénéficiera grandement de cet investissement, puisqu’il contribuera à l’absorption du chômage. Et pour cause, des centaines d’emplois sont à pourvoir, une fois le complexe entré en production.

Alger: Smaïl Daoudi