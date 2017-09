<span style='text-decoration: underline;'>Conseil des ministres demain, le plan d’action devant l’APN ce week-end</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia passe à la vitesse supérieure</span>

Les Algériens sont surtout en attente d’un plan d’action, censé accorder une place particulière à la dimension sociale de l’Etat. Il faut dire que les lignes rouges tracées par le président de la République sur cet aspect de l’action de l’exécutif appellent ce dernier à déployer un trésor d’ingéniosité.

Les choses s’accélèrent en cette rentrée sociale où le gouvernement a tant à faire, sur tous les plans. Si pour les rentrées scolaires et universitaires, tout semble en place, pour les autres aspects de la vie de la cité, l’exécutif doit inévitablement passer par le double sens du Conseil des ministres et du parlement pour entamer officiellement son travail sur les volets sociaux et économiques. La première étape a été annoncée hier, à l’APN, par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Il s’agit du Conseil des ministres programmé pour la journée de demain. Présidé par le chef de l’Etat, ce Conseil aura pour ordre du jour l’examen et à l’adoption du Plan d’action du Gouvernement. Le document compilé par Ahmed Ouyahia, devra exprimer sur le terrain le programme du président de la République. A cette phase constitutionnelle, le plan d’action du gouvernement atterrira à l’Assemblée populaire nationale. «S’il est adopté par le Conseil des ministres, le Plan d’action sera soumis à l’APN ce week-end pour examen» a ajouté le Premier ministre. On aura compris que Ahmed Ouyahia veut aller très vite en besogne pour être au rendez-vous de la loi des Finances notamment qui devra faire l’objet de débat dans le courant du mois d’octobre.

Mais avant cela, les Algériens sont surtout en attente de son plan d’action, censé accorder une place particulière à la dimension sociale de l’Etat. Il faut dire que les lignes rouges tracées par le président de la République sur cet aspect de l’action de l’exécutif appellent ce dernier à déployer un trésor d’ingéniosité et d’innovation fiscale pour boucler le budget de l’Etat, sans toucher aux couches défavorisées et sans recourir à l’endettement extérieur. En effet, la paix sociale et la souveraineté nationale sont les deux principaux piliers sur lesquelles repose le pays. Des principes, d’ailleurs rappelés par le chef de l’Etat à l’occasion de la célébration de la Journée du Moudjahid. Il avait, souvenons-nous, appelé à «la mobilisation, la solidarité, la cohésion et le dialogue continu entre le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques pour faire face à la crise financière induite par la chute des prix du pétrole depuis plus de trois ans». Le défi est donc de taille et le Premier ministre est tenu de le relever dans un laps de temps assez court, ce qui compliquera davantage sa mission. Mais ce ne sont pas ce genre de mission qui effrayeront un Ouyahia déjà rompu à la gestion en temps de crise.

La concertation sera son principal outil dans le déroulement de son plan d’action. Cela a commencé le 24 août dernier, date à laquelle il avait réuni l’UGTA et les organisations patronales. Ce jour, Ahmed Ouyahia a esquissé sa stratégie en mettant en exergue son côté légaliste. Il a souligné sa détermination «à appliquer les lois, y compris dans le secteur économique, mais dans la sérénité». Son autre engagement consiste à ne «ménager aucun effort pour améliorer le cadre de l’investissement et cultiver des relations sereines avec les entreprises». Lors de la même rencontre, le Premier ministre a insisté sur le fait que la politique sociale de l’Etat allait être maintenue par le gouvernement et que toutes les entreprises établies en Algérie, «bénéficieront de facilitations et de soutien sans aucune discrimination».

Ces esquisses d’un plan d’action socialement engagé et économiquement prometteur, donneront au gouvernement Ouyahia une coloration sociale démocrate que l’homme a toujours revendiquée, mais que ses détracteurs refusent de l’admettre, en lui rappelant systématiquement sa gestion du plan d’ajustement structurel du FMI, dans le milieu des années 90. Ouyahia revient pour gérer une autre période difficile, mais cette fois il dispose de plus d’outils. Réussira-t-il dans sa mission ?

Alger: Smaïl Daoudi