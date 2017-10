<span style='text-decoration: underline;'>Il a annoncé le retour à l’exploitation du gaz de schiste </span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia plaide pour une révision de la loi sur les hydrocarbures</span>

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia, en visite hier au pôle pétrochimique d’Arzew, a estimé nécessaire de réviser la loi sur les hydrocarbures. Cette nécessité s’explique selon le Premier ministre par le fait que le secteur connaît de grands changements dans le monde obligeant l’Algérie à se mettre au diapason.

Ce sujet très sensible, a été marqué il y a quelques années de cela par de grandes passes d’armes verbales entre le ministre de l’Energie à l’époque Chakib Khalil et certains partis dont celui de Louisa Hanoune, le PT.

Mais cette fois Ouyahia s’est voulu le plus clair possible en estimant qu’il est venu le temps pour que l’Algérie révise sa loi sur les hydrocarbures afin d’encourager la venue de nouveaux investisseurs et d’améliorer les recettes du pays. Une relecture de cette loi est nécessaire en fonction des défis actuels dans le domaine de l’énergie a-t-il souligné.

L’autre sujet tabou jusque-là, à savoir celui du gaz de schiste, a aussi été abordé par le Premier ministre. En effet, Ouyahia a été des plus direct en insistant sur la nécessité d’investir dans le domaine du gaz de schiste. Il a à ce sujet, déclaré «Nous estimons que la Sonatrach dispose de capacités nécessaires pour expliquer aux Algériens qu’il ne s’agit pas là d’une démarche aventurière mais d’une option visant à garantir l’avenir en matière énergétique». En insistant sur la nécessité d’une bonne communication et d’une bonne explication, le Premier ministre ne pouvait ignorer les incidents qu’ont connus plusieurs régions du sud du pays suite à la première tentative d’exploitation de cette ressource, avant que le projet ne soit abandonné.

Il a considéré que les potentialités de la Sonatrach permettent d’être optimistes quant aux perspectives d’avenir pour le secteur des énergies.

«C’est un message d’espoir au peuple algérien, notamment en cette période difficile marquée par une fluctuation des cours du pétrole sur les marchés internationaux» a-t-il indiqué.

Il est temps pour que la Sonatrach exploite toutes ses énergies au service de l’entreprise et du pays a-t-il recommandé aux responsables du groupe pétrolier national.

Lors de cette même visite, le Premier ministre a présidé une cérémonie d’inauguration de deux nouveaux méthaniers, acquis par la filiale Hyproc Shipping Compagny relevant du Groupe pétrolier Sonatrach. Ces deux nouveaux méthaniers, Tessala et Ougarta, permettront à la flotte maritime nationale chargée du transport à l’international des hydrocarbures, d’être au diapason des perspectives du développement de l’industrie nationale de la pétrochimie.

Les deux navires ont été mis déjà en navigation expérimentale le long du littoral national, selon des explications données par les cadres de la Sonatrach.

Le navire Tessala a été construit en 2016 et dispose d’une capacité de transport de 169.000 m3 de GNL. Il est d’une longueur de 291 mètres et d’un maître-bau (sa plus grande largeur) de 46 mètres. Son tonnage est de 112.867 tonnes. Quant à Ougarta construit en 2017, il dispose d’une capacité de transport de 169.000 m3 de GNL. Sa longueur est de 291 mètres et son maître-bau est de 46 mètres. Son tonnage est de 84.000 tonnes a-t-on précisé.

Les deux méthaniers ont été fabriqués dans les chantiers navals sud-coréens par le constructeur Hyundai.

Les derniers navires acquis et réceptionnés par la filiale Hyproc, ont été le méthanier Cheikh Bouamama en 2008 et le Cheikh El-Mokrani, livré en juillet 2007. Le méga-méthanier Lalla Fatma n’Soumer, d’une capacité de transport de 145 000 m3, a été, quant à lui, livré en octobre 2004.

Avant l’inauguration des deux méthaniers, le Premier ministre avait visité la raffinerie RA1Z et le complexe GL3Z, et suivi une communication sur le bilan des activités de la Sonatrach et ses perspectives. M. Ouyahia est accompagné dans sa visite à Oran, d’une délégation composée de Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, Nouredine Bedoui ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et de Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports.

Oran: Nabil.G