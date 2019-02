<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau mandat pour Bouteflika et profondes réformes </span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia pose les jalons de la présidentielle 2019</span>

Assumant, comme à son habitude, les positions de la formation qu’il dirige, Ahmed Ouyahia n’a pas manqué d’afficher la couleur : «Je n’ai pas de doute que nous saurons ensemble adapter aussi notre Rassemblement à prendre part demain au débat, au service d’une Algérie toujours plus forte, dans la fidélité aux principes de Novembre, et dans une dynamique continue d’authenticité et de modernité», a-t-il affirmé.

Réuni, ce jeudi, en session ordinaire de son Conseil national, le RND a réitéré son appel au chef de l’Etat pour briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Voyant une «forte espérance» en faveur d’une réponse positive du Président de la République, Ahmed Ouyahia qui a longuement abordé la question lors de l’allocation d’ouverture de la rencontre, a souligné les «défis qui exigent davantage de mobilisation». Lesquels défis nécessitent, selon le premier responsable du RND, à ce que le Président Bouteflika «se porte candidat» et que le choix des Algériens soit «souverain».

Adossé à son soutien sans équivoque pour le chef de l’Etat, Ahmed Ouyahia a appelé à «la conjugaison des efforts et au rapprochement de toutes les forces nationales afin d’aboutir à un consensus national». Pour le Secrétaire Générale du RND : «l’Algérie a besoin d’unifier ses rangs pour faire face aux différents défis». Il a plaidé en faveur de «réformes courageuses et profondes dans tous les domaines».

Le Premier ministre refuse, néanmoins, de parler de rupture «avec les principes fondamentaux du pays». Il entend que la nature de ces réformes doit garantir la pérennité du caractère social de l'Etat. Partant de cette conviction, «le RND formule deux souhaits pour les années à venir, à savoir la réélection du moudjahid Abdelaziz Bouteflika (Président de la République), mais aussi un mouvement collectif des forces nationales vers un débat profond qui enfantera un consensus solide autour de réformes courageuses et profondes dans tous les domaines», a indiqué M. Ouyahia. Assumant, comme à son habitude, les positions de la formation qu'il dirige, Ahmed Ouyahia n'a pas manqué d'afficher la couleur. «Je n'ai pas de doute que nous saurons ensemble adapter aussi notre Rassemblement à prendre part demain au débat, au service d'une Algérie toujours plus forte, dans la fidélité aux principes de Novembre, et dans une dynamique continue d'authenticité et de modernité», a-t-il affirmé.

Cette exigence de réforme qu’il réclame ne l’empêche pas de faire un bilan positif de la conduite du pays. «La situation sociale des citoyens s’est globalement améliorée grâce à un léger recul du chômage, à une stabilisation de l’inflation au bénéfice du pouvoir d’achat, et grâce aux nombreuses réalisations socio-culturelles dont la plus spectaculaire aura été la livraison massive de logements qui se poursuit», a-t-il affirmé. Il en veut d’ailleurs pour preuve que «la croissance économique a été au rendez-vous avec un taux de 3,4% enregistré l’année dernière, contrairement à des sources pessimistes qui estiment ce taux à 2%, alors que les investissements se multiplient partout à travers le pays».

Ces acquis socioéconomiques, rendus possibles par une bonne gestion des affaires de l’Etat, ont permis une longue période de stabilité sociale, prompte à des initiative majeurs au niveau politique. Sur le sujet, le SG du RND citera la réconciliation nationale et l’officialisation de Tamazight, dont l’installation de l’académie est «un pas de plus vers la réconciliation avec notre histoire et avec notre identité nationale dans sa triple dimension», insiste le Premier ministre, émettant l’espoir de voir ces acquis pousser «les uns et les autres à dépolitiser ce dossier et à le laisser entre les mains des spécialistes».

Cela étant, Ahmed Ouyahia dont le parti a perdu les dernières élections sénatoriales n’a visiblement pas bien digéré les résultats du scrutin et évoque ouvertement des «dépassements» dans certaines wilayas. Tranchant dans son commentaire, le SG du RND a clairement accusé que ces incidents «ne servent ni l’intérêt du pays, ni la démocratie». Un propos qui peut annoncer une période de froid entre les deux formations représentées au gouvernement, sauf que le RND a habitué l’opinion à une discipline stricte pour ce qui concerne l’alliance qui le lie au vieux parti.

