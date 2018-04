<span style='text-decoration: underline;'>Dans une conférence de presse animée hier à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia remet les pendules à l’heure</span>

Des chiffres, Ahmed Ouyahia en a déroulé des dizaines, notamment sur le registre des réalisations socioculturelles et éducatives du gouvernement pour la seule année 2017. L’on notera, à ce propos, la décision de dégel concernant 1.500 projets de cette nature. Tous ces efforts ont été rendus possibles grâce au financement non conventionnel.

Ouyahia a indiqué dans la conférence de presse qu’il a animée hier, au Centre international des conférences que le dernier remaniement partiel du gouvernement «a permis au Président Bouteflika de remédier à la situation qu’il a jugé nécessaire de traiter au niveau de quatre secteurs et il est venu, tel un sifflet d’arbitre, mettre fin aux supputations». Et de souligner: «celui qui avait d’autres rêves a été bien surpris». C’est ainsi que le Premier ministre a remis la première pendule à l’heure sur une longue série de polémiques. Sur «un prétendu conflit entre la Présidence et le Premier ministre» Ahmed Ouyahia a rappelé que «le Premier ministre est nommé par le Président de la République et que lorsque les choses ne marchent pas, le Président a une solution toute simple, à savoir mettre fin aux fonctions du Premier ministre».

Outre cette mise au point, l’on apprend dans le propos du Premier ministre, que le gouvernement s’emploie à élaborer un document exhaustif où seront consignées toutes les réalisations du pays, durant les deux dernières décennies. Outre la nécessité d’établir un bilan des quatre mandats présidentiels, cette démarche est destinée à «répondre à ceux qui s’interrogent où sont partis les 1000 milliards de dollars et qui devraient plutôt se dire qu’est-ce qui a été réalisé avec ce montant», a annoncé le Premier ministre qui n’a pas manqué à souligner le soutien franc qu’il apporte au président de la République. «Si on nous posait la question en tant que membres du gouvernement, et à leur tête le Premier ministre, nous ne serions que ravis que le président poursuive ses fonctions à la tête de l’Etat», a clairement indiqué Ahmed Ouyahia.

Le message est on ne peut plus clair, et vient conforter les récentes déclarations du secrétaire général du FLN quant à son vœu de voir le chef de l’Etat briguer un cinquième mandat à la tête du pays.

Ahmed Ouyahia tient sa conviction des résultats réalisés par le pays sous la présidence de la République et notamment, ceux de l’année 2017. Malgré la situation financière difficile, «durant laquelle le Fonds de régulation des recettes +FRR+ avait expiré en ayant ainsi des impacts y compris sur le budget des équipements, a enregistré des résultats corrects».

Argumentant son propos, le Premier ministre a, ainsi, évoqué des investissements de l’ordre de 3.500 milliards de DA, soit quelque 30 milliards de dollars, entre l’apport du budget public et les crédits bancaires. «Nous pouvons rajouter à ce montant, (3.500 milliards de DA) et sans exagération, 50% de plus, provenant des investissements directs et de l’économie parallèle» a-t-il précisé.

Ces quelques chiffres illustrent un effort substantiel de l’Etat, compte tenu des difficultés financières auxquelles fait face le pays et annoncent, souligne le Premier ministre, une année 2018 meilleure en matière de résultats. «L’année 2018 sera sans aucun doute meilleure que l’année précédente pour plusieurs raisons à commencer par l’augmentation, par l’Etat, du volume des budgets, ainsi que la dynamique que connaissent l’économie et l’investissement depuis le deuxième semestre de 2017 et les premiers mois de l’année en cours», a assuré le Premier ministre, arguant que le budget d’équipement inscrit dans la loi de Finances 2018, est de 4.100 milliards de DA. Un optimisme renforcé par des projets d’investissement enregistrés en 2017 et durant les premiers mois de l’année en cours, estimé à plus 5.000 nouveaux projets.

Des chiffres, Ahmed Ouyahia en a déroulé des dizaines, notamment sur le registre des réalisations socioculturelles et éducatives du gouvernement pour la seule année 2017. L’on notera à ce propos, la décision de dégel concernant 1.500 projets de cette nature.

Tous ces efforts ont été rendus possibles grâce au financement non conventionnel. Cet apport «libérateur» de l’économie nationale, a donc tenu ses promesses, sans que l’on enregistre une hausse de l’inflation. «Beaucoup a été dit par les experts qui avaient estimé que l’endettement intérieur allait entraîner de l’inflation, mais Dieu merci, et je peux vous le démontrer sur la base de statistiques, dont vous aviez déjà pris connaissance avant aujourd’hui, que si l’inflation qui était de 6% en octobre 2017, de 5,6 % en décembre 2017 et de 5,2% en janvier 2018 est passée à 4,9% en février 2018. Cela signifie et contrairement à ce qui a été dit, que l’inflation est en train de baisser un peu», a expliqué Ahmed Ouyahia, démontrant ainsi, le bien fondé de la démarche de l’Etat. Il expliquera également, que le pays «a pu y faire face grâce aux sages décisions du président de la République Abdelaziz Bouteflika, dont le payement de la dette extérieur par anticipation, la création du Fonds de régulation des recettes (FFR), ayant permis au pays de se financer durant trois ans, ainsi que le recours au financement non conventionnel» a-t-il soutenu.

Sur d’autres dossiers qui font l’actualité, Ahmed Ouyahia a fait montre de son habituel sens de la répartie et de la force des arguments qu’il développe. Ainsi, sur la question de Tamazight, il a révélé que l’avant-projet de loi organique relatif à cette académie, sera examiné au Conseil des ministres «qui devrait être tenu dans les prochains jours». Le Premier ministre a, ainsi, «réaffirmé l’engagement de l’Etat pour le développement la culture amazighe, à même de souder encore plus l’unité nationale».

Quant à l’épineuse question de la gestion des immigrants illégaux, le responsable de l’exécutif n’a pas fait dans la nuance. «Les immigrants illégaux seront renvoyés chez eux. La question est aussi simple que cela. Il s’agit de notre sécurité nationale, de notre ordre public, parce que dans le flux de migrants nous découvrons beaucoup de choses» a-t-il dit. Et de répondre aux indignations de certains ONG, comme HRW: «J’ai même entendu certaines voix vouloir accuser l’Algérie de racisme. Je ne pense pas que quiconque puisse démontrer cette affabulation concernant un pays qui a accueilli et qui continue d’accueillir ses frères africains tout en manifestant sa solidarité et sa coopération envers les pays du Continent».

Sur le même registre, en rapport avec le déplacement des personnes, mais cette fois des Algériens vers la France et invité à réagir aux déclarations de l’ambassadeur de France en Algérie concernant l’attribution des visas, M. Ouyahia a estimé que «ce qui importe actuellement, ce sont les relations importantes qui existent entre l’Algérie et la France» et qui connaissent, depuis 2012, date de la signature d’une déclaration commune entre les chefs d’Etat des deux pays, «une dynamique en constante évolution» et qui se «poursuit toujours» avec le nouvel exécutif français.

Concernant, enfin, l’offensive médiatique marocaine contre l’Algérie, le Premier ministre a déclaré qu’«actuellement les choses connaissent une certaine +exagération+ mais devrait-on se laisser entraîner dans ses spirales pour simuler des crises et donner l’écho à une thèse complètement à l’opposé de notre réalité géostratégique?». Sans commentaire.

Alger: Smaïl Daoudi