<span style='text-decoration: underline;'>Dans une intervention très remarquée devant les députés</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia répond aux «professionnels» de l’opposition</span>

Certainement conscient que quelques partis de l’opposition n’aillaient pas laisser passer l’occasion pour dénigrer le gouvernement et lui faire porter le chapeau de la crise financière, Ahmed Ouyahia qui n’est pas à sa première confrontation avec ce qu’il a qualifié de «professionnels de l’opposition», a décidé de ne pas «tendre l’autre joue». Dans ses réponses aux interventions des députés, le Premier ministre n’a pas ménagé le RCD et le MSP qu’il a renvoyés à leurs inconséquences. Sans citer ces deux formations politiques, Ouyahia a rappelé le refus du RCD de voter la constitutionalisation de Tamazight et mis en exergue l’extrémisme de cette formation, relevant que le départ massif de ses militants renseigne sur l’autre refus, celui de ces mêmes militants de suivre une ligne aussi radicale. Il a ainsi lancé à l’adresse de cette opposition: «le peuple algérien vous observe et vos militants vous fuient et se démarquent de vos extrémismes».

Quant au MSP, Ouyahia renvoie à la figure des dirigeants de cette formation, le nationalisme de leur défunt Leader Mahfoud Nahnah. Un patriotisme dont ils semblent manquer à en croire le Premier ministre. Le Premier ministre a estimé que «des membres de cette famille politique ont du mal à se positionner», appelant tantôt à une «révolution» et tantôt au «dialogue ou à une participation au gouvernement».

Ouyahia ne s’est pas contenté des partis présents dans l’hémicycle, il a également réservé ses critiques à «l’opposition radicale qui se trouve à l’extérieur du parlement». Tout le monde a bien compris qu’il visait Nouredine Boukrouh. Pour le Premier ministre, cet ancien ministre «est revenu sur la scène politique pour appeler le peuple à une révolution», rappelant que cette même personne avait qualifié auparavant «ce même peuple, de gens manquant de civisme». Il va plus loin en soulignant que «cet individu veut se voir jugé ou condamné par le Pouvoir afin de devenir un zaim». Et pour finir, Ouyahia assène: le Pouvoir «l’ignore totalement».

Cette parenthèse fermée, Ahmed Ouyahia a rappelé, dans ses réponses l’ensemble des acquis dont peut se prévaloir la société algérienne depuis l’arrivée du président de la République aux commandes du pays. La paix et la stabilité constituent, à n’en pas douter, la première victoire du chef de l’Etat. Un acte déterminant dans le retour de l’espoir et une rampe de lancement pour le développement du pays qui, au final, a donné lieu à une situation vérifiable. Ouyahia en apporte la preuve à travers les 9 millions d’élèves dans l’Education nationale, à 1,7 million d’étudiants dans le système universitaire, lequel a bénéficié d’importantes et nombreuses réalisations concrètes. Cela, sans oublier les 100 hôpitaux et établissements de Santé publique au moins. L’acquis le plus visible des 18 années de présidence de Abdelaziz Bouteflika, aura été sans conteste, les 2,7 millions de logements réalisés et la victoire proche contre l’épineux problème du logement qui empoisonnait l’atmosphère du pays depuis plus de 40 ans.

Poursuivant son discours, le Premier ministre a évoqué le raccordement de 5 millions de foyers à l’électricité et 4 millions de foyers au gaz naturel et la réalisation de 40 stades de football, 10 centres sportifs ainsi que 30 Maisons de culture à travers le territoire national.

C’est en effet, énorme, ce qui amène logiquement Ouyahia à estimer que «l’Algérie du moudjahid Abdelaziz Bouteflika poursuivra inéluctablement son développement et son essor», se félicitant que «le chef de l’Etat bénéficie du soutien du peuple et de l’Armée nationale populaire dont il est le chef suprême».

Autre sujet brûlant que l’opposition n’a pu s’en saisir parce que le plan d’action a déjà déminé le terrain, a fait l’objet de l’intervention. Il s’agit des subventions sur les produits de première nécessité. Le Premier ministre explique que la politique de subvention actuelle, sera maintenue l’année prochaine. Dans la loi de finances 2018, «le gouvernement n’envisage pas de renoncer à la politique de subvention actuelle, particulièrement pour ce qui est des produits à large consommation subventionnés comme l’huile, le sucre et le lait», a indiqué Ahmed Ouyahia.

Le Premier ministre a ouvert une piste fiscale qui consiste à taxer les voyages à l’étranger. Une telle mesure devrait promouvoir le tourisme interne, a souligné Ouyahia. Le produit de cette nouvelle taxe pourrait financer les cantines scolaires propose-t-il. Mais cette disposition n’est pas contenue dans la loi des Finances 2018.

Alger: Smaïl Daoudi