<span style='text-decoration: underline;'>Il répond aujourd’hui aux préoccupations des députés</span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia une seconde fois dans l’arène </span>

Après trois jours, la présentation du plan d’action du gouvernement et le débat parlementaire qui a suivi, le Premier ministre s’adresse aujourd’hui aux élus de la nation pour répliquer aux interventions de l’opposition. Ahmed Ouyahia qui s’est déjà assuré la confiance de la majorité, laquelle lui a clairement apporté dans les prises de parole de dizaines de députés du FLN, du RND, du MPA et de TAJ, aura certainement la partie assez facile, faut-il le souligner. L’exercice n’est donc pas périlleux pour un Premier ministre habitué à répondre aux critiques les plus acerbes de l’opposition. Aussi, la performance d’aujourd’hui sera mise sur le compte du dynamisme démocratique que vit l’Algérie depuis l’avènement du pluralisme.

Ahmed Ouyahia est constitutionnellement dans l’obligation de répondre à toutes les remarques des élus, fussent-elles «méchante», à l’image de celle d’une députée du RCD qui a accusé les gouvernements successifs d’avoir échoué à redresser la situation économique lorsque l’argent était disponible. Mais d’autres interrogations ont tout de même suscité l’intérêt des observateurs, impatients de connaître la réponse de Ouyahia. La proposition de changer la monnaie nationale pour obliger la bancarisation des milliards de dinars circulant dans le marché informel, fait partie des suggestions qui a certainement traversé les esprits de beaucoup de députés et d’experts. Le Premier ministre évoquera la raison qui empêche le gouvernement à recourir à cette solution radicale que certains estiment efficace.

On saura donc aujourd’hui, le point de vue du gouvernement sur la question. D’autres questionnements, critiques ou simplement «complaintes» sans queux ni têtes, ont figuré sur la longue liste des interventions, ces trois derniers jours. Le Premier ministre est censé répliquer à tout ce beau monde. Cela promet un moment politique tout aussi intéressant que celui de la présentation du plan d’action. Ahmed Ouyahia qui a su se rendre maître dans le sens de la formule, marquera beaucoup de points auprès de l’opinion publique, d’autant que le caractère social du plan de relance et de la Loi des Finances qui va suivre, ne fait aucun doute.

Le Premier ministre se présente donc avec l’avantage d’une feuille de route qui ne change pas grand chose au mode de vie des Algériens, tout en garantissant la poursuite de la dynamique des investissements publics, nécessaires pour le maintien de la croissance.

Il reste que le gros du morceau par rapport au plan de croissance, demeure l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Le Premier ministre devra dissiper les craintes des Algériens, marqués par un matraquage médiatique qui leur présente cette amendement qui ouvre la voie au financement conventionnel comme une porte ouverte à l’hyper inflation. Ouyahia a sans doute sa propre idée sur comment convaincre les citoyens de l’opportunité de la démarche entreprise par le gouvernement.

Il faut savoir enfin, que les intentions des formations politiques par rapport au plan d’action sont déjà connues. Ainsi, le RCD et l’ensemble des formations islamistes voteront contre, alors que le FFS, le PT et le front El Moustakbel, ont pris l’option de l’abstention. Les partis de la majorité et le groupe des indépendants feront passer le projet haut la main.

Après l’étape de l’APN, le plan d’action sera débattu par le Conseil de la nation. Avant son adoption finale, jeudi prochain, selon le programme établi par les deux Chambres du parlement.

Alger: Smaïl Daoudi