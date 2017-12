<span style='text-decoration: underline;'>Assemblage automobile </span>:<br><span style='color:red;'>Ouyahia veut mettre de l’ordre dans le marché</span>

«Il y a trop de demandes sur l’automobile (assemblage automobile, Ndlr) et nous (gouvernement), n’allons pas manger toutes les devises de l’Algérie en important des kits, nous mettrons de l’ordre dans ce marché».

C’ est en effet, le constat fait par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, jeudi dernier, lors de l’inauguration de la 26ème édition de la foire de la production algérienne (FPA) à Alger, en affirmant que l’Etat va «mettre de l’ordre» dans ce marché. «Nous n’allons pas laisser refaire l’histoire des minoteries» a-t-il lâché à l’adresse d’un autre concessionnaire.

Concernant le nombre d’assembleurs automobiles en Algérie, le Premier ministre a dit: «dans l’avenir vous serez cinq pour l’automobile et cinq pour les camions» sans donner plus de détails. «Ceci, ne va pas plaire à certains mais, en tant que gouvernement, nous avons à défendre les intérêts du pays» a-t-il souligné. Selon le Premier ministre, cette démarche du Gouvernement est surtout dictée par l’amenuisement des réserves de change du pays du fait de la baisse des cours de pétrole.

«Si on a arrêté d’importer 500.000 véhicules/an, soit 6 milliards de dollars, ce n’est pas pour importer 600.000 ou 800.000 kits aujourd’hui. Les 500.000 véhicules étaient importés à l’époque où nous avions 174 milliards de dollars (de réserves de change, Ndlr) mais aujourd’hui, à novembre, nous n’en avons que 98 milliards de dollars «, a-t-il argué.

Il a fait savoir, à ce titre, que le ministère de l’Industrie a enregistré à ce jour, 60 demandeurs pour l’assemblage de véhicules en Algérie. «Nous n’avons plus de devises à gaspiller et dites-le à vos amis du secteur: aujourd’hui ça leur semblera une démarche gouvernementale un peu brutale mais il faut qu’ils pensent aussi que, dans quatre ans, ils risquent tous de baisser les rideaux» a-t-il lancé à l’égard d’un assembleur de véhicules. À noter qu’aujourd’hui, 3 opérateurs activent actuellement sur le marché d’assemblage de véhicules légers en attendant l’entrée en production de deux autres.

«Aidez-nous à réduire les importations»

Par ailleurs, le Premier ministre a incité les entreprises algériennes, à s’impliquer davantage dans la diversification de l’économie algérienne en augmentant leurs taux d’intégration pour réduire les importations et en adoptant une démarche plus agressive en matière d’exportation. «Il faut de la rationalité, si nous avons cinq ou six nouvelles entreprises qui démarrent c’est bien, mais si elles font toutes la même chose, qu’est-ce que cela pourra nous apporter en terme macro-économique?», a-t-il asséné à l’adresse d’un producteur de chauffages à gaz. Le même message a été adressé à des producteurs d’appareils électroniques et électroménagers.

Il a en outre, invité les opérateurs privés, à s’associer, notamment dans le cadre du Forum des chefs d’entreprises (FCE), pour investir le domaine du Fret aérien et maritime pour essayer de réduire le coût du transport des produits exportés et rendre ainsi plus compétitives leurs exportations en termes de prix.

Le Premier ministre a, une fois encore, assuré de la détermination du Gouvernement à aider et accompagner les opérateurs privés notamment ceux qui exportent. Il a appelé par la même, ces opérateurs à «aider» l’Etat à réduire davantage les importations. «Aidez-nous à réduire les importations pour préserver les réserves de changes et par conséquent, l’indépendance financière du pays» a-t-il lâché à des producteurs privés.

Alger: Samir Hamiche