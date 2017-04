Paiement des frais du hadj 2017 dès aujourd’hui

Les futurs pèlerins, peuvent procéder à partir d’aujourd’hui (18 avril en cours), et jusqu’au 15 juin prochain, au versement du pécule du hadj 2017 dans les agences de la Banque d’Algérie.

Ils doivent se présenter avec l’attestation de tirage au sort, délivrée par l’APC ou l’attestation de dépôt de dossier, pour l’obtention d’un passeport (spécial hadj), délivré par la daïra ou du passeport spécial pèlerinage, pour le versement du pécule du hadj.

Les originaux des reçus de versements de la Banque d’Algérie sont exigés, au moment de l’embarquement, pour la délivrance du pécule libellé en rials saoudiens. Le pécule du hadj 2017, hors billet d’avion, est de 37,6 millions de cts, alors que le coût du billet d’avion est de 12 millions de cts.

Le futur pèlerin doit ainsi débourser au total 49,6 millions de cts, pour accomplir le 5ème pilier de l’Islam. Air Algérie a programmé 69 vols pour relier les deux aéroports saoudiens de Djedda et de Médine. Les autres vols vers les Lieux Sains seront garantis par la compagnie aérienne saoudienne. Le premier vol est programmé pour le 6 août 2017 et le dernier pour le 26 du même mois. L’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), a désigné, cette année, 38 agences, dont 36 privées et deux agences publiques pour l’encadrement des futurs hadjis. Onze agences privées ont été sélectionnées pour la région ouest dont cinq dans la seule ville d’Oran et seront chargées d’encadrer les pèlerins en partance de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella.

