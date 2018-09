<span style='text-decoration: underline;'>Pour assurer un meilleur cadre de vie du citoyen </span>:<br><span style='color:red;'>Parfaite symbiose entre l’Apw et l’Apc</span>

Lors de la 1ère réunion de l’exécutif de l’APC d’Oran de la reprise, un invité de marque a été invité, il s’agit du Président de l’APW le professeur Boubekeur Mohamed, venu avec tout le Bureau de l’exécutif de l’APW dont le président de l’APC Boukhatem Noureddine et son exécutif.

Le président de l’APW, Boubekeur, a fait une intervention remarquée sur le rôle de l’APW et les rapports avec les APC et en particulier l’APC d’Oran.

Le professeur Boubekeur pour sa part, a longuement évoqué les activités de son institution et a loué les efforts du wali d’Oran Cherifi Mouloud, qui, précise t-il, est une bonne opportunité pour Oran du fait de son dynamisme. «C’est un homme de terrain, je fais des sorties tous les jours avec lui, il rencontre partout des citoyens et discutent avec eux sans protocole et on doit prendre exemple sur lui pour donner à la wilaya d’Oran l’image de métropole». Le professeur Boubekeur a également parlé des JM 2021 et a encouragé les membres de l’APC d’Oran à doubler les efforts dans le domaine de l’hygiène, du reboisement et de la verdure.

Le président de l’APC, Boukhatem Noureddine, a présenté les membres de l’exécutif tout en félicitent les responsables des secteurs de l’action sociale sur le travail effectué avec minutie et en précisant que l’aide sociale de l’APC doit revenir à ceux qui ont besoin.

Le président Boukhatem,avec philosophie et humour, a répondu franchement à toutes les questions, puis ce fut le tour du vice président “Hadj’’ Aoued de donner un aperçu sur les activités de l’APC avant de passer la parole au secrétaire général Benaoumer qui devait évoquer les projets à financer.

Plusieurs élus de l’APW ont pris la parole dans ce contexte avant que Boukhatem ne revienne sur ce dossier en précisant qu’il est impératif de recouvrir les sommes énormes que l’APC doit à la SEOR ainsi que la Sonelgaz et les contribuables. A la fin de la réunion, et en guise de remerciements pour l’hôte du jour Boubekeur président de l’APW, un poster d’anciens photos de haï Sidi Lahouari lui a été remis symboliquement. La symbiose manifeste entre les membres de l’APC d’Oran et de l’APW est là pour nous rassurer puisqu’il y va de la qualité du cadre de vie du citoyen oranais.

Adda. B