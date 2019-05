<span style='text-decoration: underline;'>FTOUR COLLECTIF AU JARDIN SIDI M’HAMED</span>:<br><span style='color:red;'>Pari réussi</span>

Ce sont 5300 jeûneurs qui ont pris part avant-hier au ftour collectif organisé au jardin Sidi M’hamed. En effet, le pari lancé par des bénévoles et des associations a été réussi, ce qui a permis d’avoir une image magnifique montrant toute la solidarité et la compassion entre les oranais.

Les préparatifs de ce Ftour ont commencé très tôt et des familles ont commencé à rejoindre ce jardin après la prière d’El Asr. Tout a été mis en place pour réussir cet événement, le premier en son genre à Oran, sous l’oeil vigilant des services de police et de la protection civile. Des chaises et des tables ont été placées et une réunion de coordination a été animée sur place pour une bonne organisation du travail des bénévoles qui ont été mobilisés par dizaines pour réussir ce Ftour. A l’heure de la rupture du jeûne, les tables ont été dressées et des citoyens étaient assis à même le gazon. Le repas a été servi seulement quelques citoyens n’ont pas pu être servis du fait de la forte affluence de la part des Oranais.

Femmes, hommes et enfants sont venus partager leurs repas dans une ambiance festive et chaleureuse. La presse été présente également en force et des drones ont même immortalisé l’événement, découvrant de près la grandeur de ce ftour qui a regroupé plus de 5000 personnes. A noter qu’aprés le Ftour, les citoyens ont regardé ensemble la série de «Welad El Hellal » qui a été diffusé sur un écran géant, les citoyens ont apprécié l’ambiance alors que des activités divers ont été également organisées pour assurer des divertissements aux personnes présentes. Après la fin du Ftour, les citoyens ont salué cette initiative, en affirmant que les jeunes à Oran pouvaient faire des miracles en matière de bénévolat et d’actions caritatives.

«C’est magnifique, nous avons passé un bon moment, bravo à ces jeunes qui ont réussi à organiser cet événement et affirmer l’image d’Oran en tant que ville du bien et de solidarité», nous dira une mère de famille. Pour Amine, un jeune bénévole d’une association, «leurs efforts menés depuis plusieurs semaines ont enfin été récompensés », dira-t-il, avant d’ajouter : «En voyant la joie sur les visages des personnes présentes, nous étions heureux de constater tout ce bonheur de partager le repas avec des milliers de personnes ». Notons que plusieurs actions caritatives sont en cours à Oran durant le mois de Ramadhan. Plusieurs restaurants d’El Rahma ont ouvert leurs portes au profit des sans abris, démunis, gens de passage, travailleurs des chantiers de bâtiment, étudiants, migrants de différentes nationalités africaines et arabes. A tout ce monde, s’ajoutent des familles qui préparent leurs repas et viennent le partager avec d’autres dans ces restaurants.

Plusieurs associations assurent également des couffins de Ramadhan au profit des familles nécessiteuses et commencent déjà à penser aux vêtements de l’Aïd El Fitr au profit, notamment, des enfants démunis et orphelins.

Fethi Mohamed