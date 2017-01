<span style='text-decoration: underline;'>Des militaires effectuent des rondes dans plusieurs quartiers</span>:<br><span style='color:red;'>Paris toujours bouclé pour faire face aux menaces d’attentats</span>

Des patrouilles de 4 à 5 militaires bien harnachées, circulent dans plusieurs quartiers sensibles de la capitale française et certaines villes visitées par les touristes étrangers. Nous les avons rencontrés du côté de la tour Effel, du quartier Gambetta dans le 20ème arrondissement ou encore à Dreux, la ville de la chapelle des rois, un monument historique qui abrite les caveaux des souverains français.

De Paris : Hakim Ghali

La hantise des attentats à la voiture et au camion piégés, ont obligé, en cette fin d’année, les autorités françaises à renforcer d’une manière très sévère les dispositifs de sécurité autour et dans la capitale de l’ancienne Gaule, un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place. Quelque 100.000 militaires, gendarmes et policiers, ont été mobilisés pour la seule capitale dont 1700 pour les Champs Elysées dont l’accès a été sévèrement interdit quelques heures avant que les feux d’artifices de minuit ne colorent joyeusement le ciel de Paris. Les 500.000 badauds ont, tous, subi une fouille en règle et il n’était permis à personne de s’approcher de l’Arc de Triomphe. Les grands boulevards et magasins étaient sous surveillance permanente depuis déjà des mois qui s’est accentuée lors et à la veille des fêtes de fin d’année en raison de la présence nombreuse de gens faisant leurs emplettes et c’est ce qu’on a constaté du côté des galeries Lafayette et le magasin Printemps.

La régie des transports Ratp a été instruite pour éviter certaines zones comme le département de la Seine St-Denis réputé comme un foyer à turbulences mais globalement la situation a été maitrisée comme l’a précisé le ministre de l’Intérieur français Bruno le Roux lors d’une conférence de presse tenue dans une caserne de pompiers à Paris le 1er janvier. Il déplorera, toutefois, les attaques contre les représentants de l’Etat se sont chiffrées par centaines.

300 personnes ont été interpellées à travers la France notamment pour des agressions contre les forces de sécurité lors du réveillon de la Saint-Sylvestre a-t-il déclaré dimanche 1er janvier 2017 le ministre de l’Intérieur français, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu de «problème majeur».

Il a regretté qu’un trop grand nombre d’agressions ou d’insultes ou de jets de projectiles divers sur les forces de sécurité.