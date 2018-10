Ahmed Ouyahia s’est exprimé hier, en sa qualité de secrétaire général du RND. Il n’en reste pas moins le Premier ministre d’un gouvernement en fin de mandature. L’Algérie s’apprête dans les prochain mois à sanctionner, positivement ou négativement, le quatrième mandat présidentiel, caractérisé par une crise financière très dure dont on subit encore les conséquences. Mais au delà de la conjoncture particulière que traverse le pays, il y a lieu de souligner que formellement, constitutionnellement et politiquement, c’est quelque part l’heure du bilan.

C’est pour cela que l’interpellation sur les fameux 1000 milliards de dollars dépensés en 19 ans a quelque part aussi, sa raison d’être. Sur la question, il faut être sourd, aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les avancées palpables. Et pour cause, personne en Algérie, ne peut nier l’importance de l’aspect physique du bilan de l’exécutif. C’est un fait établi, l’Algérien est mieux logé, presque convenablement soigné et ses enfants vont dans écoles bien tenues, malgré tout. Cela dit, il est entendu que tout ce qu’on vient d’énumérer vaut pour les régions reculées du pays. Les habitants des grandes villes bénéficient de ces commodités depuis bien plus longtemps. Mais comme le citadin, c’est bien connu, se croit le centre du monde, il s’en fiche pas mal que ça aille mieux dans le profond pays.

Il grogne parce qu’il a l’impression que sa vie à lui n’a pas trop changé. Il n’a, donc, pas besoin de disserter dans les grandes villes du pays de développement, tant que ces citadins n’ont pas vu leur quatrième ligne de métro qui va jusqu’aux confins de la capitale. On peut toujours lui dire que l’important est dans l’équilibre régional, concept cher à notre Premier ministre. Mais il faut dire que l’impression qui se dégage est que, chaque Algérien se sent comme l’éternel oublié. Cette catégorie de citoyens qui « hantent » les réseaux sociaux à la recherche de la moindre imperfection pour en faire une affaire d’Etat, répond à un profil précis. Il n’est pas besoin d’en dire plus sur le sujet. Mais il est entendu qu’en chaque citoyen se cache des désirs qu’il faut satisfaire. Mais disons-le franchement. Il suffirait de voyager à travers les 2 millions de km2 pour voir toutes les réalisations des 1000 milliards de dollars. Le problème c’est qu’elles ne font pas le buzz sur les réseaux sociaux…

Par Smaïl Daoudi