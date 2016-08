<span style='text-decoration: underline;'>4éme Edition du Forum économique Arabo-Portugais les 03 et 04 Octobre</span> :<br><span style='color:red;'>Participation d’une délégation d’hommes d’affaires algériens</span>

Une délégation d’hommes d’affaires algériens prendra part au 4ème Edition du Forum économique Arabo-Portugais, qui se tiendra à Lisbonne, capitale portugaise, les 03 et 04 Octobre prochain.

Cet évènement sera organisé par la Chambre de Commerce et de l’Industrie Arabo-Portugaise en partenariat avec la Chambre algérienne de Commerce et de l’Industrie (CACI). Ledit forum sera une opportunité pour faire connaître aux entreprises européennes les potentialités du marché algérien. La CACI, dans son communiqué a indiqué qu’il «est porté à la connaissance des opérateurs économiques algériens, que la Chambre de Commerce et de l’Industrie Arabo-Portugaise organise la 4e édition du Forum économique luso-arabe, et ce les 03 et 04 Octobre 2016, à l’hôtel Sheraton Lisboa, Lisbonne –Portugal ».

La CACI a affirmé que lors de la 4ème Edition du Forum économique Arabo-Portugais, il est prévue la participation de plusieurs entreprises et hommes d’affaires ainsi que des institutions portugaises, arabes et européennes, et a pour objectif la mise en place de partenariats, à moyen et à long terme, entre les opérateurs économiques et hommes d’affaires des pays arabes et leurs homologues du Portugal

« Cet évènement qui se tiendra sous le patronage de S.E le Président de la République du Portugal, Monsieur Marcelo Rebelo de Sousa, verra la participation de plusieurs entreprises, hommes d’affaires et institutions portugaises, arabes et européennes, notamment dans les secteurs suivants : Construction ; Infrastructures ; Santé ; Coopération technique et développement de l’investissement».

Samir Hamiche