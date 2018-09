Parties de dominos enflammées…

On a appris jeudi dernier, la suspension par le Wali d’Oran du Directeur du secteur urbain d’El-Makkari tenu pour responsable du lamentable état des lieux du cadre urbain constaté par le Chef de l’exécutif lors d’une visite inopinée à travers la localité. Il y a quelques semaines, le Wali avait pris la même décision de sanction à l’encontre de 03 délégués du secteur urbain Sidi El Bachir et pour les mêmes raisons de manquement à leur mission d’entretien et de préservation de l’hygiène publique et de l’environnement. Commentant l’information hier matin au café des mauvaises langues locales, la majorité des personnes attablés saluaient la vigilance et l’action du chef de l’exécutif visiblement soucieux de remédier à ces situations lamentables, héritées on le sait du cumul, des carences et du renoncement affiché depuis des décennies au chevet de la Capitale oranaise. «En réalité, si le Wali devait prendre ce genre de décision à chaque visite d’un quartier ou d’une cité d’habitat, il n’y aurait plus grand monde aux commandes des secteurs urbains et des communes périphériques…» lance en souriant un ancien cadre en retraite qui cite plusieurs endroits en souffrance. Une tournée à travers le grand quartier des HLM/USTO permet de se rendre compte de l’ampleur de la dégradation urbaine et du chaos qui y régne depuis plus de vingt ans. Le lancement, il y a trois ans, d’un présumé «projet d’amélioration urbaine» avait redonné espoir aux habitants, mais pas pour longtemps. L’abandon du chantier par l’entreprise juste après les travaux de décapage des chaussées et des allées et de démolition des restes de vieilles bordures de trottoirs, a transformé les espaces en vaste zone rurale livrée à la poussière estivale et aux boues hivernales. L’espace vert clôturé, bordant le rond point des trois cliniques, reste «confisqué» aux résidents, parents et enfants qui depuis vingt, se demandent pourquoi ce lieu reste fermé et inexploité. Ce qui a permis à quelques habitants habitant au Rez de chaussée de procéder à des extensions sauvages de leur logement avec ouverture sur cet espace clôturé devenu leur «propre jardin». Il y a une quinzaine d’années, l’association des résidents du quartier, aujourd’hui inexistante, avait demandé l’implantation en cet endroit d’un boulodrome et d’une aire de détente pour les retraités amateurs de belote ou de dominos… En vain. Résignés, certains s’accommodent de cartons posés sur le sol dans un coin de la cité et oublient leur mal-être au rythme de parties de dominos enflammées….

Par S.Benali