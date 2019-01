<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Pas d’augmentation des taxes fiscales dans la Loi de finances 2019</span>

Comme chaque année à pareille époque, la Direction générale des impôts organise au niveau des chambres de commerce et d’industrie du pays, des conférences pour expliquer aux opérateurs économiques et commerçants, ainsi qu’aux investisseurs et représentants des secteurs concernés, la loi de finances 2019.

Ainsi, dans ce contexte, hier dans la matinée, MM. Kamel Touati et Bénali Brahim, respectivement directeur des législatives et de la règlementation, et du secteur de la communication au sein de la Direction générale des impôts, ont animé une conférence à la chambre de commerce et d’industrie de Mostaganem, en présence du président et du directeur de cette chambre, de la directrice de wilaya des impôts, du directeur des douanes, d’opérateurs économiques locaux ou de leurs représentants et de Moufok, président du club des opérateurs économiques et des investisseurs d’Oran.

D’emblée, M. Touati dira qu’il n’y a pas eu cette année d’augmentation fiscale et des taxes; et précisera que la loi de finances est préparée de juin à novembre de chaque année.

L’orateur a expliqué que la loi de finances pour cette année, constituée toute en tenant compte de l’instabilité au marché énergétique mondial que l’on enregistre depuis 2014, année où les prix de pétrole ont considérablement chuté et ladite loi a pour cadrage basé à cinquante dollars le baril.

Il a aussi parlé de la stratégie adoptée qui tend à maîtriser les dépenses publiques et qui s’étend jusqu’en 2021, 21% du budget, soit mille sept cent soixante milliards de dinars sont consacrés au volet social. Les recettes fiscales sont prévues pour rapporter à l’Etat six mille cinquante neuf milliards de dinars.

Le directeur de la communication et des relations publiques, la DG des impôts expliquera les mesures visant à l’élargissement de l’assiette fiscale pour améliorer les recettes de l’Etat et la lutte contre les pratiques entraînant l’érosion de base d’imposition et le transfert indirect des bénéfices (la lutte contre la fraude fiscale.

Des avantages pour encourager les investissements, ont été évoqués. A l’issue de ces intervenants, un débat s’est instauré. Ainsi, à des questions de membres de l’assistance concernant la suppression des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) sur le maïs et le soja et pourtant les prix de la viande blanche sont encore élevés, les prix très forts des voitures automobiles montées en Algérie, les cadres de la DG des impôts étaient bien clairs.

Ils diront qu’en effet, à partir d’août de l’année passée), les éleveurs de volailles ne paient plus de TVA sur le soja et le maïs de même que les importateurs, et il est évidemment enregistré une hausse de prix sur les viandes blanches et que taxe sur la vente de la nouvelle voiture a été également supprimée et les propriétaires d’unités de montage bénéficient de beaucoup d’avantages fiscaux, et pourtant…

Donc, la hausse des prix est fixée par les éleveurs et les monteurs d’automobiles s’appuyant sur d’autres critères et la DG des imports ne peut intervenir qu’au cas d’abus de TVA, c’est l’affaire d’autres services. De même pour ce qui est des produits alimentaires à large consommation, aucune TVA n’est payée. Les agriculteurs sont exonérés d’impôts.

Charef.N