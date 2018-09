<span style='text-decoration: underline;'>Le président Bouteflika reçoit la chancelière allemande </span>:<br><span style='color:red;'>Pas de divergences sur la question des sans-papiers</span>

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a reçu lundi à Alger, la chancelière allemande Angela Merkel qui effectue une visite officielle en Algérie.

L’audience s´est déroulée en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui et du ministre de l´Industrie et des Mines Youcef Yousfi.

La visite de Mme Merkel à Alger, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation bilatérale de haut niveau, «vient renforcer les relations d’amitié et de coopération qui existent entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne et qui connaissent un développement appréciable dans tous les domaines, illustrées notamment par les nombreuses visites échangées entre les hauts responsables de part et d’autre», avait indiqué la présidence de la République.

Arrivée hier en début de matinée, l’invitée de marque de l’Algérie, à savoir la chancelière de la République fédérale d’Allemagne Angela Merkel, a visiblement atteint son objectif, celui de «réveiller» le partenariat algéro-allemand qui commençait à manquer de perspective. Une trentaine de projets en voie de maturation et une consolidation des relations politiques étaient au programme. Cela en sus de la question des sans-papiers algériens qui n’a pas échappé aux journalistes à l’occasion de la conférence de presse conjointe co-animée par Mme Merkel et M.Ouyahia. A ce propos, il y a lieu de souligner la brièveté de la rencontre des deux responsables politiques avec la presse. L’impression que l’Algérie et l’Allemagne ont convenu de ne pas trop s’attarder face à la presse des deux pays.

Lors de leurs déclarations d’ouverture de la conférence de presse, les deux responsables ont dit, à peu de choses près, la même chose. Ainsi, la question des sans-papiers algériens présents en Allemagne, a été abordée, dira le Premier Ministre, avec une grande sérénité. Ahmed Ouyahia a révélé l’existence entre l’Algérie et l’Allemagne d’un accord datant de 1997 sur la réadmission des citoyens des deux pays. Sans avancer un chiffre précis sur le nombre de personnes concernées par les retours en Algérie, le Premier ministre a révélé que l’Allemagne accueille sur son territoire plus de 40.000 citoyens algériens légalement établis dans ce pays. Outre cette question qui, visiblement, a constitué un point de discussion important entre les deux responsables, algérien et allemand, d’autres sujets ayant trait à l’économie et aux partenariats, ont été également abordés. Sur le sujet, c’est plutôt la chancelière qui s’est quelque peu étalée tout en confirmant les propos du Premier ministre sur la question des sans-papiers algériens, insistant sur le fait que l’Algérie est un pays sûr. D’ailleurs, il semble exister une pleine entente sur le sujet, confirmé par la réponse de Ahmed Ouyahia à un journaliste allemand, affirmant que l’Algérie récupérera ses ressortissants et peu importe leur nombre. Sur une question relative aux libertés démocratiques, M. Ouyahia a indiqué que les critiques d’Amnesty International valent toutes celles qu’elle adresse au monde entier. Quant à la liberté de la presse, elle est garantie, dira-t-il. Il a par ailleurs, fortement nié, preuve à l’appui (témoignages du HCR et du CICR), les accusations à l’encontre de l’Algérie sur la question des migrants africains.

Concernant la coopération algéro-allemande, le Premier ministre a rappelé que l’Allemagne est le 3ème partenaire de l’Algérie avec plus de 3 milliards de dollars d’échange. Il soulignera que le renouveau de l’industrie mécanique algérienne se fait avec l’aide de l’Allemagne. De plus, il y a 30 dossiers de partenariat qui sont en discussion entre les deux pays a-t-il insisté.

Auparavant, la chancelière allemande et le Premier ministre algérien, s’étaient entretenus autour des questions d’intérêt commun. Etaient présents le Ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, le Ministre de l’Intérieur Nourredine Bedoui, ainsi que le Ministre de l’Industrie et des Mines Youcef Yousfi et les membres de la délégation accompagnant la chancelière allemande.

A l’issue de l’entretien, la Chancelière s’est rendue au lycée Aicha Oum El Mouminine, dans la commune de Hussein Dey. Cette petite «virée» se justifie du fait que dans ce lycée est enseignée la langue allemande. Le Ministre des Affaires étrangères et la Ministre de l’Education nationale, ainsi que des cadres et des enseignants, l’ont accueillie. Mme Merkel ne s’est pas contentée d’observer, puisqu’elle s’est entretenue avec les élèves pour connaître leur niveau linguistique et les méthodes d’enseignement utilisées au sein de cet établissement scolaire. Le choix du Lycée Aicha n’est pas fortuit, en ce sens que cet établissement est membre du réseau mondial d’enseignement de l’allemand. Il dispense également des cours de français, d’anglais, d’espagnol et d’italien.

Alger: Smail Daoudi