<span style='text-decoration: underline;'>58ème anniversaire de l’attentat du port d’Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Pas de manifestation publique à cause du coronavirus</span>

58ème anniversaire de l’attentat du port d’Alger : Pas de manifestation publique à cause du coronavirus

La commémoration du 58ème anniversaire de l’attentat terroriste commis par l’organisation armée secrète (OAS) contre les dockers du port d’Alger le 2 mai 1962, se déroulera cette année sans manifestation publique, en raison de la pandémie de coronavirus, indique lundi un communiqué de l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL).

«La commémoration du 58ème anniversaire de l’attentat terroriste commis par l’organisation armée secrète contre les dockers du port d’Alger le 2 mai 1962, se déroule cette année en l’absence de toute manifestation publique.

Coronavirus oblige. Une célébration à titre posthume», précise le communiqué de l’entreprise. La direction générale de l’EPAL, «soucieuse de la santé des travailleurs et des citoyens invités pour la circonstance à cet événement, a préféré faire l’impasse sur la commémoration», souligne la même source, rappelant que «les mesures de prévention du coronavirus Covid-19 imposent le respect des consignes dictées par les pouvoirs publics».

Il est à rappeler que l’attentat à la voiture piégée commis par les milices de l’OAS le 2 mai 1962 à 6h du matin devant le centre de recrutement des travailleurs du port, avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.