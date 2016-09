<span style='text-decoration: underline;'>Investissement</span> :<br><span style='color:red;'>Pas de mesures avantageuses pour 200 activités</span>

Le directeur général de l’investissement au ministère de l’Industrie et des Mines Amar Agadir, a indiqué hier que le nouveau code des investissements, adopté en juillet dernier, constitue un outil qui aura comme objectif de redonner la confiance aux investisseurs, notamment les Investissements directs étrangers (IDE).

Lors de son passage hier au forum économique du quotidien El Moudjahid, M. Agadir a affirmé que le nouveau code des investissements, longtemps attendu par les investisseurs, offre de larges avantages aux entrepreneurs et sera la seule référence pour eux.

Dans ce sillage, l’invité du forum a affirmé que «les avantages seront offerts par la loi et non pas par l’Agence nationale des investissements (ANDI) comme était le cas avant». Ainsi, les investisseurs auront moins de procédures administratives à mener pour accéder aux avantages. Cette mesure à travers laquelle l’Algérie tentera d’améliorer son classement dans les climats des affaires sur le plan mondial, où elle peine à quitter la queue du classement depuis plusieurs années» a-t-il indiqué.

De son côté, l’ex-directeur de l’Andi et conseillé auprès du ministère de l’Industrie et des mines Baiboune Ali, a souligné que le nouveau code ne permet pas tout seul d’améliorer le climat des affaires qui dépend, selon lui, de beaucoup d’autres facteurs.

Cependant, M. Baidoune, a affirmé qu’il «ne faut pas prendre en considération ces classements qui jugent selon des paramètres bien définis». Tout de même, l’intervenant qui a accompagné l’invité au forum, a indiqué que les avantages qu’offre ce code sont très intéressants et ouvrent la voie à une nouvelle ère dans les investissements. D’autre part, l’intervenant précise que les avantages sont offerts aux secteurs créateurs de richesses, sans les autres. Dans ce sens, il a précisé qu’une liste de 200 activités qui ne peuvent pas bénéficier des avantages, est mise en place par le ministère. «Seuls les projets qui ont un retour sur investissement d’une durée importante, peuvent en bénéficier» a-t-il souligné. Il faut rappeler que le nouveau code des investissements, adopté depuis près de deux mois, a suscité un large débat au niveau des députés qui avaient demandé en majorité l’amendement de la règle d’investissement étranger 49/51, mais, les députés du FLN, ont retiré leurs propositions à la dernière minute.

Samir Hamiche