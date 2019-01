<span style='text-decoration: underline;'>Entreprises en difficultés dans le cadre Ansej et Cnac</span>:<br><span style='color:red;'>Pas d’effacement de dettes, selon Zemali</span>

Entreprises en difficultés dans le cadre Ansej et Cnac

Entreprises en difficultés dans le cadre Ansej et Cnac : Pas d’effacement de dettes, selon Zemali

Le nombre de micro-entreprises financées dans les cadres Ansej et Cnac, arrêté au 31 décembre 2018, a atteint 514.442 micro-entreprises financées, générant au démarrage 1.207.539 emplois.

C’ est ainsi qu’a déclaré hier, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, lors des travaux de la rencontre nationale des directeurs des agences de la Caisse Nationale d’Assurance Chômage (CNAC), et des antennes de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ) organisée au niveau de l’Ecole Supérieure de la Sécurité Sociale, Ben Aknoun. M. Zemali a indiqué en outre que durant l’année 2018, environ 9009 entreprises ont été créés, générant 22.450 emplois au lancement. Selon les chiffres avancés par le Ministre, 5.535 entreprises créés dans le cadre de l’Ansej, créant 13.852 emplois, et 3.474 entreprises créées dans le cadre de Cnac, créant 8.598 emplois.

Sur ce sujet, le Ministre a souligné que la majorité des jeunes qui ont bénéficié des aides ont payé leurs dettes par anticipation. Ce qui reflète, selon lui, le sérieux des jeunes entrepreneurs. Profitant de cette tribune, M.Zemali a indiqué que l’effacement de la dette des jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié du soutien de l’Agence Nationale de Soutien à l’Emploi de Jeunes (ANSEJ) pour créer des micro-entreprises, n’est pas à l’ordre du jour. «L’effacement de dette n’est pas à l’ordre du jour, car c’est une opération contraire à l’esprit de l’entrepreneuriat, d’autant plus que nous voulons former une génération responsable, ayant cet esprit», estime le Ministre qui a eu recours à la Justice pour récupérer leurs dettes. Il dira qu’il n’est pas possible d’effacer des dettes pour ces jeunes alors que la majorité des entreprises paient leurs dettes par anticipation. «Il n’est pas raisonnable d’effacer les dettes de toutes les entreprises qui ont échoué ou qui se trouvent surendettées», a précisé le Ministre.

Ainsi, le Ministre a rassuré les jeunes, en rappelant que l’Etat continuera à aider les jeunes entrepreneurs dans l’avenir.

Pour sa part, le Secrétaire Général de l’Abef, Rachid Belaïd a indiqué que les banques publiques ont participé dans le financement des entreprises créées dans le cadre Ansej et Cnac, à hauteur de 600 milliards de dinars. Il dira encore que les 5 banques publiques sont considérées comme un partenaire des ces entreprises. Donc, souligne-t-il, il est dans leurs intérêts de continuer à aider et accompagner les entreprises. «Nous sommes prêts à trouver des solutions pour la continuité des entreprises. Nous engageons des concertations avec les représentants de l’Ansej et Cnac pour le rééchelonnement des dettes», a-t-il indiqué.

L’âge des demandeurs des crédits Cnac prolongé à 55 ans

Le Ministre a annoncé que l’accès au dispositif Cnac a été revu récemment, et ce, en prolongeant l’âge des demandeurs de prêts de 50 à 55 ans. Ceci permettra d’encourager davantage l’esprit de l’entrepreunariat et permettre aussi au plus grand nombre de chômeurs de bénéficier de cette aide. M. Zemali a appelé, en outre, les responsables de ces dispositifs à se rapprocher des présidents des APC pour se concerter et recenser les différents créneaux de partenariats au profit des jeunes.

Alger: Noreddine Oumessaoud