<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie - 1/16e de finale | MOB - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Pas question de lâcher la coupe pour El Hamri</span>

Suite à leurs bonnes dernières performances, et après avoir tenu en échec le NAHD, la semaine passée, en championnat, les Hamraouas s’apprêtent à effectuer un déplacement difficile, cet après-midi, du côté de Bejaia, pour défier la formation du MOB, sur la pelouse du stade de l’Unité-Maghrébine, dans le cadre des 1/16e de finale, de la coupe d’Algérie.

L’entraîneur d’El Hamri, Bououkaz a mis l’accent, sur l’obligation de prendre ce match au sérieux, surtout après que son équipe, ait déjà eu du mal, à gagner son dernier match, en coupe d’Algérie face à Telaghma. Les joueurs sont décidés, à poursuivre leur aventure dans l’épreuve populaire, même si la rencontre, va se dérouler dans un contexte un peu spécial, au regard des tensions qui dominent entre les deux clubs, depuis la saison passée. Le technicien d’El Hamri a du user fortement, du volet psychologique, durant toutes les séances d’entrainement de la semaine, pour amener ses poulains, à prendre ce match avec prudence, et tenter de prendre les choses en mains, dès l’entame de la partie, pour marquer d’entrée, afin de ne pas se compliquer la tâche par la suite. Ce match revêt donc une grande importance pour le MCO, car une éventuelle qualification, ce samedi face au MOB, maintiendrait le groupe, dans sa confiance retrouvée. Certes, ce team de Bejaia, n’est pas un foudre de guerre, mais reste toutefois une formation, difficile à manier sur son terrain.

Toujours à travers son discours, le coach Hamraoui, qui insiste sur la concentration, durant toute la partie, a aussi fait savoir, que l’équipe, qui décrochera son billet de qualification, pour les quarts de finale, c’est celle qui commettra le moins d’erreurs. Le driver tunisien sait pertinemment, que la tension entre les deux équipes, peut atteindre des moments intenses sur le terrain, en plus de la pression du public. Ainsi, les joueurs doivent se préparer, à toute éventualité, mais rester sereins. Car ce genre de rencontre, demande une concentration extrême, et un engagement exemplaire.

Aoued out, Heriet incertain, Mekkaoui suspendu

Concernant l’effectif, Bououkaz a attendu l’ultime séance d’entrainement de jeudi, pour se fixer sur le onze d’entrée, appelé à croiser le fer avec le MOB. Le coach devra se passer des services, de son meneur de jeu Aoued, qui a déclaré forfait, à la dernière minute, suite à sa blessure contractée, lors du match face au NAHD. Heriet, quant à lui demeure incertain. L’autre casse tête de Bououkaz, c’est le poste de latéral gauche, suite à la suspension de Mekkaoui. Bendjelloul semble l’élément le plus indiqué, vu qu’il a été déjà utilisé à ce poste. L’équipe probable, s’est dessinée lors de la dernière séance d’entrainement. On retrouvera Nateche, Helaïmia, Abdat, Sebbah, Bendjelloul, Ferrahi, Gharbi, Mansouri, Chibane, Toumi et Tiaïba. Au cours de cette dernière séance, le coach en a profité, pour dévoiler la liste des 18 joueurs, appelés à effectuer le voyage. La troupe Hamraoui s’est envolée, hier matin, à destination de Sétif. Par la suite, la délégation oranaise a rallié Bejaia par route. Les Hamraouas ont élu leurs quartiers, à l’hôtel ‘’Tichy’’. La direction du club de son côté, a octroyé aux joueurs deux primes, concernant le match de Blida et le nul ramené face au NAHD.

B.Sadek