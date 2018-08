<span style='text-decoration: underline;'>MCO-CABBA</span>:<br><span style='color:red;'>Pas question de rater la première marche</span>

Après un stage voir, sur la pelouse de Zabana, pour entamer le championnat, à l’occasion de son premier match face au CABBA. En effet, Le coach, Badou Zaki, même sachant que son équipe est fin prête sur le plan tactique et physique, se méfie de cette équipe d’El Bordj.

Il a axé essentiellement son travail, durant les dernières séances d’entrainement, sur le volet psychologique, afin d’aguerrir plus sa troupe mentalement. Il en a profité, pour mettre en garde ses joueurs, en leur faisant savoir, que le CABBA ce n’est pas rien, et qu’il pourrait leur brouiller les cartes. Alors, il a exhorté ses éléments à êtres très vigilants, et plus concentrés. Pour le responsable technique d’El Hamri, ce match face au CABBA a une grande importance pour la suite du parcours, et insiste sur les trois points. Il sait très bien, qu’avec un succès dès l’entame de la saison, les joueurs vont gagner en confiance, pour la suite, en commençant par le prochain match en déplacement la semaine prochaine à Bechar contre la JSS. Les camarades de Blaha sont donc appelés à débuter la nouvelle saison en force, pour avoir un moral au beau fixe. Badou Zaki disposera de l’ensemble de son effectif, de même que Mansouri qui n’a rien de grave. Rappelons, que ce dernier a quitté le terrain blessé, lors du match amical face au TP Mazembé. L’ancien joueur du PAC s’est entrainé normalement avec ses camarades, et devra être présent ce soir contre le CABBA. Les supporters sont attendus en nombre, pour soutenir leur nouvelle équipe favorite.

Il faut le dire, la belle ambiance qu’à connu le stade Zabana lors du match amical, contre la formation congolaise va pousser les inconditionnels d’El Hamri, à faire de même. Ce sera aussi une opportunité pour certains supporters, de découvrir leur nouvelle équipe new look.

Le spectacle dans les travées du stade est donc garanti.

Dernières réglages hier matin à Zabana

Les coéquipiers de Litim ont effectué leur ultime séance d’entrainement, hier matin à Zabana. Une séance plus légère, plus axée sur la stratégie à adopter face au CABBA, et sur le volet psychologique. A l’issue de celle-ci, le coach Badou Zaki a dévoilé la liste des 18 joueurs convoqués pour le match. Sans surprise, le responsable technique Hamraoui a retenu la même liste, que pour affronter le TP Mazembé. Le onze qui a été dégagé face au TP Mazembé sera certainement reconduit par Badou Zaki, ce soir face au CABBA. La troupe Hamraoui après leur dernière séance d’entrainement matinal, avait rendez-vous le soir de la même journée à l’hôtel Sheraton, pour la mise au vert.

B.Sadek